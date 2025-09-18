Les démocrates et Hollywood condamnent la suspension de l'animateur Jimmy Kimmel pour ses commentaires sur Charlie Kirk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

ABC retire "Jimmy Kimmel Live" en raison de menaces réglementaires

*

Les syndicats affirment que la suspension porte atteinte à la liberté d'expression

*

L'administration Trump fait pression sur les radiodiffuseurs à propos des commentaires de Kimmel

(Des parlementaires démocrates appellent à la démission du président de la FCC) par Dawn Chmielewski

Des parlementaires démocrates, des scénaristes et des acteurs d'Hollywoodont condamnés ce qu'ils ont qualifié d'attaque contre la liberté d'expression menée par le président américain Donald Trump, après que l'animateur Jimmy Kimmel a été retiré de l'antenne pour ses commentaires sur le militant d'extrême droite assassiné Charlie Kirk.

ABC, le diffuseur appartenant à Walt Disney DIS.N , a déclaré mercredi qu'il supprimait "Jimmy Kimmel Live" pour une durée indéterminée. Au moins une chaîne de télévision locale affiliée a déclaré qu'elle remplacerait l'émission sur ses ondes, et le principal régulateur des communications du pays a menacé d'enquêter sur les commentaires de Kimmel concernant Kirk, un important allié de Trump.

L'animateur de fin de soirée, qui critique souvent M. Trump, a déclaré dans son émission de lundi que les alliés de M. Kirk utilisaient son assassinat pour "marquer des points politiques". M. Kirk, 31 ans, a été abattu sur scène alors qu'il débattait avec des étudiants dans une université de l'Utah le 10 septembre.

Les dirigeants de la minorité démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré que M. Trump et son parti républicain menaient une attaque contre les droits à la liberté d'expression garantis par le premier amendement de la Constitution des États-Unis.

Dans leur déclaration commune, les démocrates ont accusé les chaînes de télévision de lâcheté et Brendan Carr, le président de la Commission fédérale des communications nommé par M. Trump, d'"abus de pouvoir corrompu"

"Il a déshonoré la fonction qu'il occupe en intimidant ABC, l'employeur de Jimmy Kimmel, et en forçant la société à plier le genou devant l'administration Trump", indique leur déclaration.

Au cours de la semaine qui a suivi l'assassinat de M. Kirk, M. Kimmel est l'Américain le plus célèbre à avoir subi des représailles professionnelles pour avoir fait des commentaires considérés par les conservateurs comme malveillants à l'égard de M. Kirk, aux côtés de personnalités des médias, de travailleurs universitaires, d'enseignants et d'employés d'entreprises.

Les syndicats de scénaristes et d'acteurs ont déclaré que cette décision constituait une atteinte aux droits constitutionnels de la liberté d'expression et qu'ABC n'aurait pas dû céder aux pressions du gouvernement américain.

"Ce à quoi nous avons souscrit - aussi pénible que cela puisse être parfois - c'est à l'accord de liberté de ne pas être d'accord", ont déclaré la Writers Guild of America West et la Writers Guild of America East dans un communiqué commun. "Honte à ceux qui, au sein du gouvernement, oublient cette vérité fondatrice. Quant à nos employeurs, nos paroles les ont rendus riches. Nous réduire au silence appauvrit le monde entier"

Un suspect de 22 ans a été inculpé pour le meurtre de Kirk, et son mobile précis reste incertain. La mort de Kirk a suscité une vague de chagrin parmi les fans, tout en galvanisant certains partisans éminents de l'extrême droite, qui ont pris pour cible les personnes qui critiquaient les opinions de Kirk ou qui plaisantaient sur son assassinat.

SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs, a condamné la suppression de l'émission, déclarant que "la décision de suspendre la diffusion de Jimmy Kimmel Live! est le type de répression et de représailles qui met en danger les libertés de chacun". L'acteur Ben Stiller a écrit "ce n'est pas juste." dans un message sur les réseaux sociaux.

M. Trump a menacé à plusieurs reprises de retirer leur licence à des chaînes de télévision et a fait pression sur les diffuseurs pour qu'ils cessent de diffuser des contenus qu'il juge inacceptables. Il s'en est également pris à la presse écrite en intentant un procès en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Carr avait exhorté les chaînes locales à cesser de diffuser l'émission. M. Kimmel, qui s'en est souvent pris à M. Trump dans son émission humoristique de fin de soirée, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

ABC a retiré l'émission après que Nexstar Media Group

NXST.O , qui possède 32 filiales d'ABC, a déclaré qu'il cesserait de diffuser l'émission à la suite des commentaires de Kimmel le 10 septembre, lorsqu'il a suggéré que "la bande MAGA" faisait "tout ce qu'elle pouvait pour marquer des points politiques" à la suite de l'assassinat de Kirk. Il a également critiqué le deuil de M. Trump, le comparant à "la façon dont un enfant de quatre ans pleure un poisson rouge"

Les actions de Disney ont baissé de près de 1 % après l'ouverture du marché jeudi, suggérant que les investisseurs ne pensaient pas que les nouvelles de Kimmel nuiraient trop aux perspectives financières de l'entreprise.

M. Carr a déclaré mercredi à Benny Johnson, un podcasteur conservateur, que "nous pouvons procéder de la manière la plus simple ou la plus difficile", suggérant que l'autorité de régulation pourrait ouvrir des enquêtes et que les radiodiffuseurs pourraient se voir infliger des amendes. Il a fait l'éloge de Nexstar, affirmant qu'"il est important que les radiodiffuseurs s'opposent aux programmes de Disney qui, selon eux, ne respectent pas les valeurs de la communauté"

La Fédération américaine des musiciens a déclaré que "la FCC de Trump a identifié des discours qu'elle n'aimait pas et a menacé ABC de représailles extrêmes. C'est de la censure d'État"