Matignon propose à l'intersyndicale une rencontre avec Lecornu mercredi

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris le 10 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Matignon a proposé aux huit organisations syndicales, qui ont posé un ultimatum "vendredi" au Premier ministre, une rencontre avec Sébastien Lecornu mercredi à 10H00, ont indiqué samedi à l'AFP des sources syndicales.

Le rendez-vous avec l'ensemble des syndicats, représentatifs ou non, a été confirmé par une source gouvernementale. Un format rare : la dernière rencontre avec l'intersyndicale au complet remonte à octobre 2023, lors d'une conférence sociale lorsque Elisabeth Borne était Première ministre.

Vendredi, au lendemain d'une journée de mobilisations ayant rassemblé entre 500.000 manifestants, selon les autorités, et plus d'un million selon les organisateurs, l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) a posé un "ultimatum" au nouveau Premier ministre lui demandant de répondre "à leurs revendications".

Elles exigent "l'abandon de l'ensemble du projet" de budget présenté cet été par son prédécesseur, François Bayrou, dont "le doublement des franchises médicales, l'année blanche (...), la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage", ainsi que la préservation du 1er Mai férié et chômé, dans un texte commun publié vendredi.

Réunis pour la première fois depuis 2023 et la mobilisation contre la très contestée réforme des retraites, les syndicats demandent toujours "l'abandon du recul de l'âge légal de départ" à 64 ans.

"Soit Sébastien Lecornu prend des mesures significatives de justice sociale et fiscale, soit on se retrouvera dans la rue avec de grandes manifestations", prévient Julie Ferrua, co-déléguée générale de Solidaires.

"On a conscience qu'on n'aura pas des réponses à tout, mais il nous faut quelques signes", dit Cyril Chabanier, président de la CFTC, citant notamment "la traduction dans une loi" des points d'accord décrochés lors du conclave (pensions réévaluées pour les mères, abaissement de l'âge de décote notamment), "l'abandon d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, un coup de pouce sur les bas salaires ou l'abandon d'une année blanche pour les plus modestes".

"Ca va dans le bon sens pour le moment, Sébastien Lecornu répond aux sollicitations des syndicats c'est quand même un fait nouveau", salue de son côté François Hommeril, dirigeant de la CFE-CGC, sur BFMTV.

"Je ne veux rien préjuger du résultat" mais "cette journée de mercredi est décisive", a ajouté le syndicaliste.

"Il faut qu'on ait des points relativement concrets sur lesquels le Premier ministre va s'engager à ne pas reprendre les éléments (...) du budget préparé par François Bayrou", poursuit le leader.

A défaut, les syndicats restent fermes: "Les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestations", avaient-ils ainsi prévenu dès vendredi.

Après la démonstration de force dans les rues, jeudi, Sébastien Lecornu avait fait savoir qu'il recevrait "à nouveau les forces syndicales".

Peu après sa nomination, il avait déjà reçu les principaux leaders syndicaux - sauf Frédéric Souillot (FO) qui doit être reçu lundi à 11H00.