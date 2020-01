Les démocrates choisissent leurs "procureurs" pour le procès en destitution de Trump

WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - Le démocrate Adam Schiff, qui préside la commission du Renseignement à la Chambre américaine des représentants, fera fonction de procureur en chef au procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat, a annoncé mercredi Nancy Pelosi, la présidente de la chambre basse du Congrès. Six autres élus démocrates de la Chambre des représentants compléteront l'équipe d'accusation contre le président républicain (Jerrold Nadler, Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow et Sylvia Garcia). La Chambre des représentants, à majorité démocrate, doit voter dans la journée la résolution transmettant formellement au Sénat les deux articles de mise en accusation de Donald Trump dans le cadre de la procédure d'impeachment qui le vise. Le président républicain a été mis en accusation le 18 décembre dernier pour abus de pouvoir et entrave à la justice. La procédure trouve son origine dans la tentative alléguée de Donald Trump de faire pression sur l'Ukraine pour que Kiev enquête sur les agissements de Joe Biden, un des favoris de la primaire démocrate en vue de la présidentielle de novembre prochain, et de son fils Hunter. Selon le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell, le procès en destitution devrait véritablement débuter mardi prochain, le temps de procéder à des formalités préliminaires comme la prestation de serment des sénateurs. Pour que le procès, qui sera dirigé par le président de la Cour suprême John Roberts, débouche sur la destitution de Trump, il faudrait que le Sénat vote à la majorité des deux tiers. Les républicains disposant de 53 des 100 sièges de sénateurs, un acquittement est pour l'heure l'issue la plus probable. L'enjeu du moment réside dans le bras de fer que se livrent Nancy Pelosi et Mitch McConnell. La démocrate réclame que des témoins que l'administration Trump a interdit de s'exprimer lors de l'enquête en destitution menée à la Chambre des représentants puissent être appelés à déposer devant le Sénat. Le républicain s'y oppose. Donald Trump est le troisième président des Etats-Unis à avoir été mis en accusation ("impeached") par la Chambre des représentants après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 (en 1974, Richard Nixon, mis en cause dans l'affaire du Watergate, avait pour sa part démissionné avant le vote). Dans ces deux précédents historiques, la procédure a débouché sur un acquittement. (Susan Cornwell, Richard Cowan et David Morgan version française Henri-Pierre André)