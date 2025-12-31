Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé de façon inattendue la semaine dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis un mois, mais le taux de chômage est probablement resté élevé en décembre dans un contexte d'embauche morose.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé de 16 000 pour atteindre 199 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 décembre, a annoncé mercredi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 220 000 demandes pour la semaine écoulée. Le rapport a été publié avec un jour d'avance en raison des vacances du jour de l'An.

Les demandes d'allocations chômage ont été volatiles ces dernières semaines en raison des difficultés à ajuster les données pour tenir compte des fluctuations saisonnières à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché du travail reste bloqué dans ce que les économistes et les décideurs politiques décrivent comme un mode "pas d'embauche, pas de licenciement". Bien que l'économie reste résiliente, le produit intérieur brut ayant augmenté au troisième trimestre à son rythme le plus rapide depuis deux ans, le marché du travail est presque au point mort. Selon les économistes, la demande et l'offre de main-d'œuvre ont été affectées par les droits de douane sur les importations et la répression de l'immigration. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 47 000 pour atteindre 1,866 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 décembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Bien qu'en deçà de leur récent pic, les demandes continues sont plus élevées qu'elles ne l'étaient à la même époque l'année dernière, et ce niveau élevé s'aligne sur une enquête du Conference Board de la semaine dernière montrant que les perceptions des consommateurs du marché du travail se sont détériorées ce mois-ci à des niveaux observés pour la dernière fois au début de l'année 2021. Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,6 %, en novembre, bien qu'une partie de cette hausse soit due à des facteurs techniques liés à la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Selon

un indicateur de suivi du taux de chômage de la Banque fédérale de réserve de Chicago, le taux de chômage est resté inchangé en décembre, à 4,6 %, soit le taux le plus élevé depuis plus de quatre ans. Le département du travail publiera les chiffres de l'emploi pour le mois de décembre le 9 janvier. Le taux de chômage du mois d'octobre n'a pas pu être collecté en raison de la fermeture record du gouvernement. La Réserve fédérale a réduit ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais a signalé qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent à court terme, car les responsables politiques attendent des précisions sur l'orientation du marché du travail et de l'inflation.