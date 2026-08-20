Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ont reculé la semaine dernière

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement reculé la semaine dernière , ce qui suggère que le marché du travail reste stable malgré une baisse inattendue de l'emploi en juillet. Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 6.000 pour s’établir à 206.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 15 août, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 210.000 demandes pour cette semaine.

Les demandes se situent dans la partie basse de leur fourchette de 189.000 à 230.000 pour cette année, ce qui indique que les licenciements restent faibles même si les embauches sont en berne. Le taux de chômage américain a encore légèrement baissé le mois dernier pour s’établir à 4,1%, un niveau historiquement bas. La stabilité du marché du travail, conjuguée à des signes d’inflation modérée , pourrait, si elle se confirme, permettre à la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés en septembre. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’embauche, a augmenté de 18.000 pour atteindre 1,799 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 8 août, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage.