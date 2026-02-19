Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis diminuent plus que prévu dans un contexte de stabilité du marché du travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui témoigne d'une stabilisation du marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont diminué de 23 000 pour atteindre 206 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 février, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 225 000 demandes pour la semaine écoulée. La baisse de la semaine dernière a marqué une diminution significative des demandes depuis qu'elles ont atteint 232 000 à la fin du mois de janvier.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 27 et 28 janvier, publié mercredi, a montré que "la grande majorité des participants ont jugé que les conditions du marché du travail avaient montré des signes de stabilisation." Cependant, les inquiétudes concernant les risques de baisse du marché de l'emploi demeurent.

Le compte-rendu indique également que certains décideurs "ont souligné la possibilité qu'une nouvelle baisse de la demande de main-d'œuvre puisse pousser le taux de chômage à la hausse dans un contexte de faible embauche ou que la concentration des gains d'emplois dans quelques secteurs moins sensibles à la conjoncture puisse signaler une plus grande vulnérabilité du marché du travail dans son ensemble."

Les données relatives aux demandes d'emploi ont couvert la semaine au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les employeurs pour la partie du rapport sur l'emploi de février concernant les emplois non agricoles. La croissance de l'emploi s'est accélérée en janvier, bien que la quasi-totalité des gains soient venus du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale.

Les décideurs politiques et les économistes affirment que les politiques d'immigration ont freiné la croissance de l'emploi. L'incertitude persistante liée aux droits de douane sur les importations est restée un frein à l'embauche, tandis que l'intelligence artificielle ajoutait une nouvelle couche de prudence, selon les économistes. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 17 000 pour atteindre 1,869 million au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 février, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Les demandes dites continues suggéraient que les travailleurs licenciés éprouvaient des difficultés à trouver un nouvel emploi.

La durée médiane du chômage est proche de son plus haut niveau depuis quatre ans. Le manque d'embauche a eu un impact significatif sur les récents diplômés de l'enseignement supérieur qui, en raison d'un historique de travail limité ou inexistant, ne peuvent pas demander d'allocations de chômage et ne sont pas pris en compte dans les données relatives aux demandes d'indemnisation.