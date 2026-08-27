Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont reculé la semaine dernière ; le déficit commercial des biens s'est creusé en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement révisé, avec des détails, du contexte et les commentaires d'analystes)

* Le déficit commercial s'est creusé à 118,8 milliards de dollars en juillet, contre 101,4 milliards en juin

* Le nombre de demandes d’allocations de chômage en cours a baissé de 18 000 pour s’établir à 1,778 million au cours de la semaine se terminant le 15 août

* Les importations ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 318,2 milliards de dollars, les importations de biens d'équipement ayant bondi de 11,3 %

par Dan Burns

Le nombre d'Américains ayant déposé une première demande d'allocations chômage a baissé pour la deuxième semaine consécutive, tandis que le nombre total de bénéficiaires de ces prestations a atteint son plus bas niveau en un mois, signe d'un marché du travail stable qui devrait donner à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur la maîtrise de l'inflation. Dans le même temps, le déficit commercial américain sur les biens, que le président Donald Trump tente de réduire en recourant de manière agressive aux droits de douane sur les produits importés, a atteint en juillet son plus haut niveau depuis seize mois, les exportations ayant baissé pour le troisième mois consécutif et les importations de biens d’équipement ayant bondi dans le sillage du développement de l’intelligence artificielle. L’aggravation du déficit commercial sur les biens le mois dernier place le commerce sur la voie d’un impact négatif net sur la croissance du produit intérieur brut américain pour un quatrième trimestre consécutif.

Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 4 000 pour s’établir à 203 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 22 août, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 208 000 demandes pour la semaine en question. Le nombre de demandes se maintient dans la partie basse de la fourchette de 189 000 à 230 000 enregistrée cette année, ce qui indique que les licenciements restent faibles même si les embauches sont modérées. Malgré une baisse inattendue de l’ de l’emploi en juillet, le taux de chômage américain a de nouveau légèrement reculé à 4,1 %, un niveau historiquement bas.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a baissé de 18 000 pour s'établir à 1,778 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine close le 15 août, selon le rapport sur les demandes. Les données relatives aux demandes récurrentes couvraient la semaine d'enquête pour le rapport mensuel sur l'emploi non agricole du mois d'août.

Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies, a déclaré que les données récentes fournies par le prestataire de services de paie ADP et le cabinet d’analyse du marché du travail Revelio « brossent le tableau d’un marché du travail mieux équilibré que ne le laissent entendre les chiffres plus volatils du BLS (, Bureau of Labor Statistics) ».

« La création d’emplois dans le secteur privé suit un rythme modéré et régulier, qui correspond exactement au niveau nécessaire pour maintenir le taux de chômage stable », a déclaré M. Simons. « Les entreprises remplacent les salariés qui partent, principalement en raison des départs à la retraite, et le rythme modéré de la croissance de l’emploi au-delà de ce niveau est en phase avec la croissance modérée de la population active. »

UN MARCHÉ DE L'EMPLOI FAVORABLE, UNE INFLATION ÉLEVÉE La stabilité du marché du travail, si elle se maintient, donne à la Fed une marge de manœuvre pour continuer à se concentrer sur la maîtrise de l’inflation, qui dépasse son objectif de 2 % depuis 65 mois consécutifs.

Les données publiées jeudi ont été dévoilées alors que les responsables de la Fed et d’autres décideurs économiques mondiaux se réunissaient à Jackson Hole, dans le Wyoming, à l’occasion du symposium économique annuel de la Fed de Kansas City, où le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, prononcera un discours d’ouverture vendredi matin. M. Warsh, qui, depuis le début de son mandat, s’est jusqu’à présent abstenu de commenter spécifiquement l’état de l’économie et l’orientation de la politique de la Fed, est sous pression pour aborder une question centrale: l’inflation actuelle est-elle un problème ou non , et que faut-il faire à ce sujet?

Une minorité croissante de ses collègues de la Fed s’inquiète de plus en plus de l’inflation, et trois membres votants du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux d’intérêt, ont exprimé leur désaccord le mois dernier face à la décision de maintenir les taux d’intérêt inchangés, entre 3,50 % et 3,75 %. L’indice d’inflation utilisé par la Fed pour fixer son objectif est resté inchangé de manière inattendue le mois dernier à 3,7 % .

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid , hôte de la conférence de Jackson Hole, a qualifié l’inflation de « toujours tenace » et de « toujours persistante » lors d’une interview accordée jeudi à CNBC. « Je ne sais pas ce que nous parvenons réellement à freiner avec la politique de taux que nous menons aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a également indiqué que l’inflation était sa principale préoccupation.

« Tout le monde devrait être sur le qui-vive, et je dirais que ma plus grande crainte à court terme reste que l’inflation ne soit pas maîtrisée », a déclaré M. Goolsbee dans le podcast « Rapid Response ».

LE DÉFICIT COMMERCIAL ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS LA PÉRIODE PRÉCÉDANT LA LIBÉRALISATION Un autre rapport du Bureau du recensement a montré que le déficit commercial américain sur les biens s’est creusé, passant de 101,4 milliards de dollars en juin à 118,8 milliards de dollars en juillet, ce qui représente le plus important déficit commercial sur les biens depuis mars 2025, date à laquelle il avait atteint un niveau record alors que les importateurs se précipitaient pour faire entrer des marchandises avant l’annonce par Trump des droits de douane liés au « Jour de la libération » .

Les exportations, qui avaient atteint un niveau record en avril, ont reculé de 2,9 % pour s’établir à 199,4 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis janvier. Cette baisse est principalement due à un recul de 11,2 % des exportations de biens industriels.

Les importations ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 318,2 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis le record de mars 2025, portées par une hausse de 11,3 % des importations de biens d’équipement, probablement liée aux équipements nécessaires pour alimenter le boom des investissements dans l’IA.

« Cette catégorie a été stimulée par les dépenses incessantes des entreprises en biens de haute technologie liés au développement de l’IA, qui ne montrent aucun signe de ralentissement à ce stade », a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. « Nous prévoyons que les importations de biens d’équipement soutiendront une forte croissance des importations jusqu’en 2027. »

L’aggravation du déficit commercial signifie probablement que le commerce constituera un frein net à la croissance du produit intérieur brut pour un quatrième trimestre consécutif au troisième trimestre, a déclaré M. Martin, estimant ce frein à 1 point de pourcentage. Le commerce a retiré 1,14 point de pourcentage à la croissance au deuxième trimestre, selon les données du ministère du Commerce publiées mercredi.