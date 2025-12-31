Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis diminuent pour couronner une année mouvementée pour le marché de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les demandes d'allocations chômage chutent de manière inattendue, au plus bas depuis novembre

Les demandes continues diminuent mais restent plus élevées que l'année dernière

La Fed débat des réductions de taux dans un contexte de conditions inhabituelles sur le marché de l'emploi

La semaine dernière, les Américains ont déposé le nombre le plus faible de nouvelles demandes d'allocations de chômage depuis un mois et, bien que le nombre de chômeurs percevant des allocations de secours ait diminué par rapport aux niveaux les plus élevés enregistrés récemment, il n'y a guère d'indication d'une rupture avec l'environnement peu propice à l'embauche qui s'est installé au cours de la première année du président Donald Trump à la Maison-Blanche.

Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États pour la semaine terminée le 27 décembre ont chuté de manière inattendue de 16 000 pour atteindre 199 000 en données corrigées des variations saisonnières, soit le chiffre le plus bas depuis la fin du mois de novembre, ont montré mercredi les données du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les demandes atteindraient 220 000. Le rapport a été publié avec un jour d'avance en raison des vacances du jour de l'An.

Les demandes d'emploi ont été volatiles ces dernières semaines en raison des difficultés à ajuster les données pour tenir compte des fluctuations saisonnières à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché du travail reste bloqué dans ce que les économistes et les décideurs politiques décrivent comme un mode "pas d'embauche, pas de licenciement", et le dernier rapport de 2025 était largement emblématique de cela.

Bien que l'économie reste résiliente, le produit intérieur brut ayant augmenté au troisième trimestre à son rythme le plus rapide depuis deux ans, le marché du travail est presque au point mort. Selon les économistes, la demande et l'offre de main-d'œuvre ont été affectées par les changements politiques spectaculaires opérés par Donald Trump depuis le début de sa seconde présidence en janvier, notamment ses droits de douane élevés sur les importations et sa répression agressive de l'immigration qui a limité l'offre de main-d'œuvre.

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 47 000 pour atteindre 1,866 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 décembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

"La baisse des demandes initiales d'allocations de chômage à 199 000 au cours de la semaine de Noël était probablement une autre distorsion de l'ajustement saisonnier", a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital.

"Dans l'ensemble, nous n'avons pas constaté d'augmentation significative des licenciements, comme le signalent ces données en 2025, avec un niveau moyen de demandes de 226 100 pour l'année, contre 223 000 en 2024."

LES DEMANDES D'EMPLOI EN COURS ONT DIMINUÉ PAR RAPPORT À LEURS RÉCENTS SOMMETS

Les demandes d'indemnisation en cours ont frôlé la barre des 2 millions à la fin du mois d'octobre, mais elles se sont quelque peu tassées à mesure que l'année s'achevait et que la fermeture record du gouvernement fédéral prenait fin à la mi-novembre.

Bien qu'en deçà de ce récent pic, les demandes continues sont légèrement plus élevées qu'elles ne l'étaient à la même époque l'année dernière, et à un niveau qui s'aligne sur une enquête du Conference Board de la semaine dernière montrant que les perceptions des consommateurs du marché du travail se sont détériorées ce mois-ci pour atteindre des niveaux observés pour la dernière fois au début de l'année 2021.

L'embauche a considérablement ralenti en 2025, avec une moyenne de 55 000 nouveaux emplois créés par mois jusqu'en novembre, soit environ un tiers du rythme de 2024, et l'ampleur de l'embauche s'est réduite alors que les employeurs attendaient plus de clarté sur les politiques de Donald Trump et qu'ils évaluaient leurs besoins en main-d'œuvre par rapport au déploiement rapide d'outils d'intelligence artificielle qui améliorent la productivité.

La lenteur des embauches a ramené la création d'emplois à un niveau proche de ce que les économistes estiment être le seuil de rentabilité qui empêche le taux de chômage d'augmenter. En novembre, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,6 %, bien qu'une partie de cette hausse soit due à des facteurs techniques liés à la fermeture du gouvernement, qui a duré 43 jours.

Selon un indicateur de suivi du taux de chômage de la Banque fédérale de réserve de Chicago, le taux de chômage est resté inchangé en décembre, à 4,6 %. Le département du travail, qui n'a pas été en mesure de publier un taux de chômage pour le mois d'octobre en raison de la fermeture du gouvernement, publiera les chiffres de l'emploi pour le mois de décembre le 9 janvier.

Néanmoins, le nombre d'Américains inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi par rapport à la population active américaine n'est que de 1,1 % et n'a guère évolué au cours de l'année, alors même que le taux de chômage officiel est passé de 3,7 % en janvier à 4,6 % en novembre. L'absence de corrélation entre ces deux données est très inhabituelle et constitue, pour certains économistes, une preuve supplémentaire de la réticence des employeurs à réduire leurs effectifs dans un contexte où l'offre de main-d'œuvre reste limitée.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LA FED?

Les caractéristiques inhabituelles du marché de l'emploi actuel sont au cœur du débat en cours à la Réserve fédérale sur la question de savoir s'il convient de réduire encore les taux d'intérêt pour éviter un nouvel affaiblissement de l'emploi ou de maintenir les coûts d'emprunt pour maintenir la pression sur l'inflation, qui reste supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Labanque centrale américaine a réduit ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais a indiqué qu'il était peu probable que les taux baissent à court terme, car les décideurs politiques attendent des éclaircissements sur l'orientation du marché du travail et de l'inflation, qui a dérivé à la hausse au cours de l'année en raison de la pression exercée sur les prix des marchandises par les tarifs douaniers de Donald Trump.

Le procès-verbal de la réunion des 9 et 10 décembre sur le site , publié mardi, a montré l'ampleur des divergences entre les décideurs politiques. Même certains de ceux qui ont soutenu la baisse des taux ont reconnu que "la décision était finement équilibrée ou qu'ils auraient pu soutenir le maintien de la fourchette cible inchangée", compte tenu des différents risques auxquels l'économie américaine est confrontée.

Pour les responsables de la Fed, tout dépendra de ce qu'une vague de données à venir dans les premières semaines de 2026 révélera sur l'orientation de l'économie.

Certains des décideurs politiques qui étaient opposés ou sceptiques à l'égard de la dernière réduction "ont suggéré que l'arrivée d'une quantité considérable de données sur le marché du travail et l'inflation au cours de la période inter-réunions à venir serait utile pour juger si une réduction des taux est justifiée", selon le compte rendu de la réunion.