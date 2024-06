Les défaillances d'entreprises ont retrouvé leurs niveaux pré-Covid en 2023 (Deloitte)

Une augmentation de 5 727 procédures collectives est observée par rapport à 2019. La défaillance la plus importante est représentée par Casino avec 7,057 milliards d'euros de chiffre d'affaires alors que la plus grosse défaillances 2022 affichait un chiffre d'affaires de 429 millions.

(AOF) - "Les défaillances d’entreprises en France retrouvent les niveaux d’avant-Covid en 2023". C’est ce qu’annonce le cabinet Deloitte dans sa dernière étude: l’année dernière a représenté un virage majeur : avec 57 729 défaillances d’entreprises, 2023 a rejoint un plus haut historique depuis presque 10 ans, soit une hausse des procédures judiciaires de 36% par rapport à 2022 et de 70% en termes d’emplois menacés, qui s’élèvent à 243 700. "Ce rattrapage aura un impact significatif sur l’économie française des prochaines années", prévoit Deloitte.

