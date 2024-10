Les défaillances d'entreprises en hausse de 14 % au troisième trimestre (CNAJMJ)

(AOF) - La France enregistre 13 217 défaillances d’entreprises au troisième trimestre 2024, un chiffre en hausse de 14% par rapport à la même période l'an dernier et de 46% par rapport au troisième trimestre 2022.Sur les trois premiers trimestres de l’année, la hausse est de 19% par rapport à 2023 et de 62% par rapport à 2022. C’est ce qu’affirme le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) dans un bilan publié ce mardi.

"4 406 entreprises font défaut en moyenne chaque mois au 3ème trimestre", souligne le Conseil, rappelant qu'"en comparaison, cette moyenne était de 3 656 sur les 3èmes trimestres 2018/2019".

Par rapport à la moyenne du troisième trimestre en 2018/2019, le Conseil constate une hausse "très importante" des défaillances dans les activités financières et d'assurance (+75%), les activités immobilières (+73%) ainsi que dans le transport et l'entreposage (+56%) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+49%). Il relève également une hausse "relativement importante"des défaillances dans les secteurs de la construction (+37%), de l'hébergement/restauration (+32%) et du commerce (+32%).

Le bilan sur les trois premiers trimestres "laisse toujours entrevoir un niveau record du nombre de défaillances en 2024, mais avec des signes d'une hausse qui ralentit", conclut le CNAJMJ.