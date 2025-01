Les défaillances d'entreprises au plus haut depuis au moins 2009 (BPCE L'Observatoire)

(AOF) - Près de 66 500 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en France en 2024, un chiffre en hausse de 28% par rapport à 2019 et de 17% par rapport à 2023, et un plus haut niveau depuis au moins 2009, rapporte BPCE L’Observatoire. Sur le seul 4e trimestre 2024, 17 966 défaillances sont dénombrées, soit le plus haut niveau pour un 4e trimestre depuis 2009. "Ce record de défaillances et leurs conséquences économiques, notamment en termes d’emplois, constituent une alerte pour les acteurs économiques et politiques, au tournant d’une année 2025 qui s’annonce déjà difficile sur le plan économiqu

Le cabinet souligne cependant que ce record de 2024, après le niveau élevé de 2023, ne correspond en fait qu'au "rattrapage partiel (37%) des quelque 53 500 défaillances évitées durant la crise sanitaire" "en prenant 2019 comme année de référence".

Le haut niveau des défaillances "ne s'explique pas par la multiplication récente des créations d'entreprises, le plus souvent sans salarié". Cette hausse "a bien davantage concerné des entreprises de 6 à 10 ans d'ancienneté, voire au-delà".

Parallèlement la mesure du nombre d'emplois menacés, qui permet d'évaluer le poids économique des défaillances, "se stabilise à un très haut niveau avec 260 000 emplois exposés, soit 41% au-delà de 2019".

La dégradation observée en 2023 et 2024 par rapport à 2019 met en évidence 6 secteurs dont l'exposition s'est nettement accrue : la construction et le commerce mais aussi l'immobilier, l'hébergement-restauration, les services aux entreprises et les services aux ménages. La situation est "plus préoccupante" pour l'hébergement-restauration et surtout pour la construction et l'immobilier, où les emplois menacés "représentent entre 2% et 3,5% des emplois salariés de la branche".