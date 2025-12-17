Les débris d'un drone ukrainien déclenchent un incendie dans la raffinerie russe de Slavyansk, selon les autorités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précisions sur les dommages signalés)

Les débris d'un drone ukrainien ont brièvement mis le feu à des équipements de traitement et à un oléoduc dans une raffinerie de pétrole de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, dans la nuit, ont déclaré les autorités de cette région mercredi.

Aucune victime n'a été signalée dans la raffinerie de Slavyansk, que Kyiv a prise pour cible à plusieurs reprises depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022.

Deux personnes ont été blessées, plusieurs maisons privées ont été endommagées et les réseaux d'alimentation électrique ont été touchés après la chute de débris de drones dans d'autres zones résidentielles de Krasnodar, a déclaré le quartier général opérationnel de la région sur Telegram plus tôt dans la journée de mercredi.

Krasnodar, sur la mer Noire, est un centre énergétique et d'exportation majeur pour la Russie, abritant des infrastructures pétrolières clés, notamment le port de Novorossiisk et les terminaux voisins, ainsi que la raffinerie de Tuapse et les installations d'exportation.

L'Ukraine a déclaré que les frappes sur l'infrastructure énergétique russe visaient à perturber l'approvisionnement en carburant de l'armée russe et à réduire les revenus des exportations de pétrole qui aident à financer l'effort de guerre de Moscou en Ukraine .