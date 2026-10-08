Les déboires du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Les actions ont pour la plupart reculé jeudi, les valeurs technologiques et d’IA américaines enregistrant des pertes notables alors que les inquiétudes s’intensifiaient quant à la rentabilité de la révolution de l’IA. Les cours du pétrole ont fortement augmenté, faisant fi de l’engagement pris par le président américain Donald Trump de ne pas attaquer l’Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, tandis que la baisse des rendements des obligations américaines à long terme n’a pas non plus réussi à soutenir significativement les actions.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je mets en avant cinq graphiques qui montrent à quel point les marchés boursiers et obligataires américains sont tendus, ce qui suggère qu’ils se trouvent à un point d’inflexion, ou à proximité de celui-ci.

À lire aujourd’hui

* Trump affirme que les États-Unis n’attaqueront pas l’Iran avant les élections de mi-mandat de novembre

* Waller, de la Fed: d’autres hausses sont nécessaires, mais il existe une « flexibilité » quant au rythme

* La Chine défend sa politique vis-à-vis du yuan alors que l’Europe intensifie la pression sur son excédent commercial

* Samsung annonce un bénéfice de 80 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA, le plus élevé jamais enregistré par une entreprise technologique sur un trimestre

* Les États-Unis et la Russie étudient la possibilité de vendre du gaz à l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine, selon des sources

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: L'indice indien atteint son plus bas niveau depuis 3 ans, celui de la Chine depuis 14 mois. L'indice européen et l'indice britannique chutent à des niveaux proches de leurs plus bas depuis 4 mois. Le Nasdaq recule de 1,3 %, sa plus forte baisse en près de 2 mois. Le S&P 500 perd 0,5 %, le Dow Jones reste stable. * SECTEURS/ACTIONS: Cinq secteurs du S&P 500 reculent, six progressent. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs perdent 4 %, celui de l'énergie gagne 3 %. Intel et Oracle reculent de 5,5 %, Nvidia de 3 %, Microsoft de 1,4 %. Chipotle progresse de 6 %, Home Depot de 3,5 %. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule, les autres principales devises progressent légèrement. Le peso mexicain enregistre la plus forte baisse sur les marchés mondiaux des changes, à -1,3 % en raison de l’inflation et du compte-rendu de la banque centrale.

* OBLIGATIONS: Les rendements des gilts britanniques atteignent leur plus haut niveau depuis 19 ans , tandis que les rendements italiens enregistrent leur plus haut niveau depuis 3 ans, mais les écarts par rapport à l'euro se resserrent. Les rendements américains baissent jusqu'à 6 points de base sur les échéances longues après une solide adjudication des obligations à 30 ans, et la courbe s'aplatit le plus marqué depuis 3 semaines. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole +4 %, faisant largement fi de la promesse de Trump concernant l'Iran. Le Brent connaît sa meilleure journée depuis un mois.

Les sujets d'actualité du jour:

Retour à la réalité

Les valeurs technologiques et celles liées à l’IA ont chuté jeudi après que le Financial Times a rapporté que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars aux 70 milliards précédemment annoncés. Il semble y avoir une différence entre la manière dont OpenAI et Anthropic comptabilisent leurs revenus, ce qui explique en grande partie cet écart.

Cependant, cela touche également au cœur des préoccupations des investisseurs concernant le développement de l’IA, à savoir l’endettement, la dette hors bilan, les financements circulaires et, en fin de compte, les rendements futurs. Avec des milliers de milliards en jeu, et des cours boursiers et une concentration atteignant des niveaux records, les marchés sont vulnérables à ce genre d’informations. Surtout en ce qui concerne OpenAI qui, avec Anthropic, est l’un des acteurs les plus importants de toute l’histoire de l’IA.

Bilan de la semaine

L’adjudication de jeudi des obligations américaines à 30 ans a clôturé une semaine au cours de laquelle le Trésor a vendu près de 120 milliards de dollars de dette à 3, 10 et 30 ans. La vente d’obligations à long terme s’est conclue à 5,618 %, soit, selon les informations disponibles, le taux le plus élevé depuis 2000, mais la demande a été forte: le ratio de couverture des offres, à 2,54, a été l’un des plus élevés de la dernière décennie, la part souscrite par les courtiers principaux a été faible, et les soumissionnaires indirects – qui représentent les banques centrales étrangères – ont acquis une part importante.

Dans l’ensemble, les ventes de cette semaine se sont nettement mieux déroulées que les adjudications à 2-7 ans d’il y a deux semaines, au cours desquelles la vente des obligations à 5 ans avait été particulièrement mauvaise. Les rendements les plus élevés depuis les années 2000 ont attiré les acheteurs, et la question est désormais de savoir si la vague de ventes est terminée. Jeudi, certains acteurs du marché ont malicieusement mis en avant la couverture de The Economist, parfois considérée comme un indicateur à contre-courant, comme un signe que c’est le cas. La dernière couverture pose la question suivante: “Les obligations vont-elles exploser?”

Impact des droits de douane sur l’inflation

Sans les droits de douane instaurés par le président Donald Trump, les prix des biens de consommation aux États-Unis auraient baissé. Or, ils ont en réalité augmenté en raison de ces droits de douane, qui avaient ajouté près de 3 points de pourcentage à l’inflation des prix des biens en février de cette année. C’est ce qu’affirment les auteurs d’un document de la Fed de New York publié cette semaine, dans lequel ils ont étudié un panier type de 67 biens.

La bonne nouvelle? La répercussion s'est probablement estompée à présent et, en raison des effets de base, la contribution des droits de douane sera négative jusqu'au milieu de l'année prochaine. Parmi les autres conclusions, environ un quart d'une hausse des droits de douane se répercute sur les prix des biens, bien que l'effet indirect sur les biens fabriqués aux États-Unis mette plus de temps à se concrétiser; ainsi, l'effet complet d'un droit de douane met environ un an à se manifester.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Interventions de Piero Cipollone et Isabel Schnabel, de la Banque centrale européenne

* Inflation au Brésil (septembre)

* Emploi au Canada (septembre)

* Emplois non agricoles aux États-Unis (septembre)

* Inflation et anticipations des consommateurs de l'Université du Michigan (États-Unis) (octobre, chiffres préliminaires)

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