 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les croisiéristes modifient les itinéraires au Mexique en raison de l'agitation des cartels
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux croisiéristes américains détournent leurs navires de certaines régions du Mexique après une vague de violence déclenchée par l'assassinat du chef de cartel Nemesio Oseguera, connu sous le nom de "El Mencho", , lors d'un raid militaire. Au moins 25 officiers de la Garde nationale et 34 membres présumés de gangs ont trouvé la mort dans les affrontements qui ont suivi le raid, tôt dimanche, alors que des groupes de cartelistes ont incendié des véhicules à plus de 80 barrages routiers répartis dans plus d'une douzaine d'États, selon les autorités.

Voici quelques détails clés sur les réactions des opérateurs de croisières:

* Norwegian Cruise Line Holdings<NCLH .N> a déclaré que sa croisière de 4 000 passagers, Norwegian Bliss, ne fera pas d'escale à Puerto Vallarta mercredi, et que d'autres changements pour les navires devant faire escale au Mexique seront communiqués directement aux clients.

* Carnival Corp CCL.N a déclaré que sa croisière Royal Princess a contourné Puerto Vallarta lundi, prolongeant son escale à Cabo San Lucas pour la nuit et prévoyant de visiter Mazatlán mercredi. Pendant ce temps, le navire Zuiderdam, filiale de la compagnie Holland America, a évité Puerto Vallarta pour une journée en mer.

* Royal Caribbean RCL.N a déclaré qu'aucun changement d'itinéraire n'avait été effectué jusqu'à présent, mais que les clients et les agents de voyage seraient informés directement en cas de modification des plans.

Valeurs associées

CARNIVAL
30,420 USD NYSE -4,92%
NORW CRS LINE
23,485 USD NYSE -3,43%
RYL CARIBBEAN CR
302,720 USD NYSE -3,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank