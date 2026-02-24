Les croisiéristes modifient les itinéraires au Mexique en raison de l'agitation des cartels

Les principaux croisiéristes américains détournent leurs navires de certaines régions du Mexique après une vague de violence déclenchée par l'assassinat du chef de cartel Nemesio Oseguera, connu sous le nom de "El Mencho", , lors d'un raid militaire. Au moins 25 officiers de la Garde nationale et 34 membres présumés de gangs ont trouvé la mort dans les affrontements qui ont suivi le raid, tôt dimanche, alors que des groupes de cartelistes ont incendié des véhicules à plus de 80 barrages routiers répartis dans plus d'une douzaine d'États, selon les autorités.

Voici quelques détails clés sur les réactions des opérateurs de croisières:

* Norwegian Cruise Line Holdings<NCLH .N> a déclaré que sa croisière de 4 000 passagers, Norwegian Bliss, ne fera pas d'escale à Puerto Vallarta mercredi, et que d'autres changements pour les navires devant faire escale au Mexique seront communiqués directement aux clients.

* Carnival Corp CCL.N a déclaré que sa croisière Royal Princess a contourné Puerto Vallarta lundi, prolongeant son escale à Cabo San Lucas pour la nuit et prévoyant de visiter Mazatlán mercredi. Pendant ce temps, le navire Zuiderdam, filiale de la compagnie Holland America, a évité Puerto Vallarta pour une journée en mer.

* Royal Caribbean RCL.N a déclaré qu'aucun changement d'itinéraire n'avait été effectué jusqu'à présent, mais que les clients et les agents de voyage seraient informés directement en cas de modification des plans.