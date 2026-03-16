Les croisières américaines doivent faire face à des coûts plus élevés en raison de la remontée des prix du pétrole ; Carnival pourrait être le plus durement touché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Jain et Neil J Kanatt

Les croisiéristes sont confrontés à des eaux troubles en raison de la hausse des prix du pétrole, les analystes avertissant que Carnival Corp CCL.N pourrait subir la plus forte baisse de ses bénéfices en 2026, car il est le seul grand croisiériste américain à ne pas couvrir le coût du carburant.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 35 % depuis le début du conflit en Iran, alors que les attaques contre les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient et les perturbations des flux d'énergie à travers le détroit d'Ormuz ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial.

Le baril de Brent a franchi la barre des 100 dollars vendredi, contre 72,48 dollars avant le début du conflit. L'Iran a prévenu que les prix du pétrole pourraient grimper jusqu'à 200 dollars le baril.

Les compagnies de croisière, qui utilisent notamment du fioul lourd et du gazole marin, se tournent vers les opérations de couverture pour bloquer les prix par le biais de contrats financiers et se protéger contre les fluctuations soudaines.

Carnival Corp, aux États-Unis, fait toutefois exception à la règle.

Une variation de 10 % du coût du carburant par tonne métrique réduirait le bénéfice net de Carnival en 2026 de 145 millions de dollars, contre 57 millions de dollars pour son rival Royal Caribbean RCL.N , selon les derniers documents déposés par la société.

Norwegian Cruise Line NCLH.N a déclaré qu'elle n'avait pas mis à jour ses couvertures de carburant depuis ses résultats de début mars et que le changement de 10 % réduirait le bénéfice par action de l'année entière de 7 cents. Cela équivaut à une baisse d'environ 90 millions de dollars du bénéfice net, selon les calculs de Morningstar Research.

"Lors de la flambée des prix du pétrole en 2022, les coûts du carburant de Carnival ont augmenté plus rapidement que ceux de ses concurrents", a déclaré Alex Fasciano, analyste chez CFRA.

En 2022, lorsque les prix du pétrole ont augmenté après l'éclatement du conflit en Ukraine , les coûts de carburant de Carnival représentaient 17,7 % de ses revenus totaux, contre 12,1 % pour Royal Caribbean et 14,2 % pour Norwegian.

"Carnival possède également une flotte plus importante, ce qui signifie que le niveau de consommation est également plus élevé que celui de ses homologues", a déclaré M. Fasciano.

"Notre meilleure protection contre les coûts du carburant est de consommer moins, c'est pourquoi nous nous efforçons de consommer moins de carburant en premier lieu", a déclaré Carnival dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

"Nous avons réduit notre consommation de carburant de 18 % depuis 2011 malgré une augmentation de la capacité d'environ 38 % au cours de cette période ", a déclaré la compagnie, ajoutant qu'elle ne voyait pas d'avantage net à long terme dans la couverture.

Carnival devrait présenter ses résultats du premier trimestre vendredi.

Royal Caribbean n'a pas répondu aux questions de Reuters.

UN FREIN POTENTIEL À LA DEMANDE

Le problème des coûts se pose pendant la"saison des vagues", entre janvier et mars, la période de réservation la plus active du secteur, lorsque les opérateurs proposent des offres spéciales de croisière et des réductions pour l'année.

Les principaux organisateurs de croisières proposent des itinéraires mondiaux, les Caraïbes et les itinéraires transatlantiques représentant une grande partie de la capacité et de la demande de passagers. Aucun d'entre eux n'avait de navires au Moyen-Orient lorsque le conflit a éclaté, ce qui limite leur exposition opérationnelle immédiate à la région.

"Malgré l'absence d'exposition directe au Moyen-Orient, les chocs de ce type risquent d'accroître l'hésitation des consommateurs dans le processus de réservation, en particulier pour les Américains qui envisagent de voyager à l'étranger", a déclaré Brandt Montour, analyste chez Barclays.

Selon Lizzie Dove, analyste chez Goldman Sachs, cela pourrait avoir un impact sur les réservations des clients américains pour l'Europe, en particulier pour les voyages transatlantiques, qui ont tendance à être plus chers.

Ces croisières ont tendance à se dérouler au cours du troisième trimestre et contribuent de manière disproportionnée aux revenus des organisateurs de croisières, a-t-elle ajouté.