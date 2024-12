"Les créations d’emplois restent trop élevées" aux États-Unis (Candriam)

(AOF) - " Malgré un ralentissement, les créations d’emplois restent trop élevées" aux Etats-Unis. C’est ce qu’a déclaré Anton Brender , chef économiste de Candriam, à l’occasion d’un déjeuner de presse organisé le 12 décembre 2024 sur le thème des perspectives 2025. Il relève que le marché du travail américain est déjà très tendu, comme en témoigne le taux de participation des personnes en invalidité, qui n'a jamais été aussi élevé. "Les employeurs américains, à défaut de trouver des personnes valides, sont prêts à employer des gens qui le sont un peu moins".

Encore plus significatif selon Anton Brender, l'écart entre le chômage des Noirs et des Blancs n'a jamais été aussi bas, il est pratiquement au même niveau pour les deux communautés "alors qu'il y a toujours inconsciemment, une certaine discrimination".

Selon les calculs de Candriam, la population en âge de travailler aux États-Unis augmente à peu près de 0,8 %, en rythme annuel, soit de 110 000 personnes par mois. Ce niveau permettrait à l'économie américaine de croître en 2025 sans affecter le taux de chômage. "Comme le taux de chômage a touché un plus bas à 4%, il ne faut pas que ce dernier baisse".

173 000 créations d'emplois par mois sur les 3 derniers mois

Une croissance plus forte, entraînerait, selon Anton Brender des tensions sur le marché du travail et "le risque de voir la Fed s'en inquiéter". "Or en moyenne sur les trois derniers mois, nous sommes à 173 000 créations d'emplois par mois, très au-dessus des 110 000 créations qui sont soutenables".

Pour Anton Brender, il est important de savoir que "l'essentiel de la croissance de la population en âge de travailler arrive de l'extérieur", ce qui est "particulièrement vrai depuis le Covid". D'où une croissance "sans doute en train de décélérer avant même l'élection de Donald Trump", signale le chef économiste. Le moment décisif a été la décision de Joe Biden de limiter les entrées de travailleurs migrants illégaux par un décret pris au mois de juin. Il y avait 150 000 entrées par mois, en moyenne, en 2023, et aujourd'hui il n'y en a plus qu'environ 50 000.