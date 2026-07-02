Les créations d'emplois bien moins fortes que prévu en juin aux USA

L'économie américaine a affiché en juin un ralentissement bien plus prononcé que prévu du rythme de ses créations d'emplois, ce qui n'a pas empêché le taux de chômage de repartir en légère baisse, montre le dernier rapport mensuel du Département du Travail publié ce jeudi.

Ce rapport recense seulement 57 000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, contre 129 000 (révisé de 172 000) en mai, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne deux fois plus, autour de 110 000.

Le taux de chômage s'est quant à lui tassé à 4,2% en juin, contre 4,3% le mois précédent, alors que la prévision le donnait stable.