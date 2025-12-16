Les créations d'emplois aux Etats-Unis estimées à 64 000 en novembre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:40
Le taux de chômage s'est établi à 4,6% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne à 4,4%, son niveau de septembre (le taux d'octobre n'ayant pu être calculé en raison de la fermeture des administrations fédérales durant cette période).
Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,5% sur un an, à comparer à un taux annuel de 3,8% qui avait été annoncé pour le mois de septembre.
Par ailleurs, les créations de postes non agricoles d'août et de septembre ont été révisées en baisse, de -4000 à -26 000 et de 119 000 à 108 000 respectivement, soit un solde négatif de -33 000 pour ces deux mois.
