Les créanciers d'Aston Martin menacent d'intenter une action en justice suite au projet de vente des droits de marque, selon le Financial Times

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Un groupe de créanciers d'Aston Martin AML.L a menacé d'intenter une action en justice contre le constructeur automobile après avoir appris que celui-ci prévoyait de céder une partie de ses droits de marque et de dénomination dans le cadre d'un nouveau plan de financement par emprunt , a rapporté lundi le Financial Times.

* Le constructeur automobile de luxe, déficitaire, avait obtenu en juillet un financement par emprunt de 550 millions de livres sterling (738,38 millions de dollars), mené par des fonds gérés par HPS Investment Partners, filiale de BlackRock.

* Ce financement comprend un prêt à terme garanti de 450 millions de livres sterling et un prêt à terme à tirage différé de 100 millions de livres sterling, ainsi qu’une capacité d’endettement autorisée distincte de 100 millions de livres sterling.

* Certains créanciers existants, à qui l’entreprise britannique criblée de dettes doit 1,3 milliard de livres sterling, ont adressé dimanche une "lettre de mise en demeure" au conseil d’administration de la société, les avertissant qu’ils pourraient chercher à faire annuler la transaction avec HPS et à bloquer la cession de certains actifs de propriété intellectuelle, selon l’article du Financial Times, qui n’identifie toutefois pas ces créanciers.

* Aston Martin et HPS n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

* Les créanciers ont appris qu’une partie de l’accord dépendait du transfert par le constructeur automobile d’une participation de 50,1 % de sa propriété intellectuelle non automobile à Authentic Brands, un développeur de marques américain AUTH.N , précise l’article, citant des sources proches du dossier.

* Les 100 millions de livres sterling supplémentaires prévus dans le cadre du montage financier de HPS sont subordonnés à la conclusion de cette transaction portant sur les droits de marque, selon l’article. HPS est également un investisseur dans Authentic Brands.

* Aston Martin a refusé de communiquer les détails de son accord avec HPS, laissant certains créanciers dans l’ignorance quant aux termes de l’accord, précise l’article du Financial Times.

* Aston Martin est confrontée à des difficultés de trésorerie dues à la baisse des ventes, aux droits de douane américains et à une demande en berne en Chine, ce qui a poussé le constructeur automobile, vieux de 113 ans, à mettre en œuvre des réductions de coûts et à rechercher de nouveaux financements.

(1 dollar = 0,7449 livre sterling)