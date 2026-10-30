Les craintes liées aux dépenses en IA déclenchent une vague de ventes dans le secteur technologique, tandis que les valeurs défensives brillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains reculent; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, clôturant en baisse d'environ 2,9 %

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie affiche la plus forte hausse

* Le dollar s'apprécie; le pétrole brut américain progresse; le bitcoin recule d'environ 2,5 %; l'or chute d'environ 3,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,93 %

30 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES CRAINTES LIÉES AUX DÉPENSES EN IA DÉCLENCHENT UNE VAGUE DE VENTES DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE, LES VALEURS DÉFENSIVES BRILLENT

Les actions américaines ont chuté vendredi , le Nasdaq

.IXIC tombant à son plus bas niveau depuis trois mois après que les résultats décevants d’Intel INTC.O et d’Amazon

AMZN.O ont intensifié les inquiétudes concernant les sommes colossales investies dans l’IA et la question de savoir quand, voire si, ces investissements commenceront à porter leurs fruits.

Les pertes se sont concentrées sur le secteur technologique, mais elles ont été sévères. Le Nasdaq Composite .IXIC et le S&P 500 .SPX ont tous deux enregistré leurs plus fortes baisses journalières depuis début juin. Le secteur technologique

.SPLRCT a chuté de plus de 4 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis cette période.

Malgré la vague de ventes dans le secteur technologique, l’ensemble du marché s’est relativement bien comporté. La majorité des secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, emmenés par l’énergie .SPNY et les biens de consommation de base .SPLRCS , qui ont tous deux progressé de plus de 1 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été les plus touchées par la vague de ventes. L’indice PHLX Semiconductor

.SOX a plongé de plus de 7 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis fin juin. Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux ont également été emportées par la vague de ventes, l’indice PHLX Gold/Silver Miners .XAU s’effondrant de plus de 5 %.

Il y a tout de même eu quelques points positifs. Les actions liées au logement .HGX et aux transports .DJT ont réussi à terminer la séance en légère hausse, tandis que les secteurs de l’énergie et de la santé du S&P 500 ont clôturé à de nouveaux records. L’ETF « Dividend Aristocrats » NOBL.K a également enregistré une clôture record.

À bien des égards, le mois d’octobre a été fidèle à sa réputation de volatilité et de préférence pour les valeurs défensives. L’ETF « Dividend Aristocrats » SPLV.P a enregistré sa plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2022, tandis que l’ETF S&P 500 Low Volatility a connu son meilleur mois depuis décembre 2021. Dans le même temps, l’ETF iShares Momentum Factor

MTUM.K a chuté de plus de 10 %, soulignant à quel point le leadership a radicalement changé au cours du mois.

Sur la semaine, les trois principaux indices ont tous clôturé en baisse.

Le mois d’octobre a été particulièrement difficile pour les valeurs de croissance. Le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que le S&P 500 a également terminé le mois en baisse. Le Dow .DJI a toutefois réussi à terminer le mois d’octobre en territoire positif.

Parallèlement, les rendements des bons du Trésor ont reflété une tendance similaire vers la sécurité. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé de près de 37 points de base sur le mois, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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