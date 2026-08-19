Les craintes liées au phénomène El Niño ont entraîné un niveau record des positions ouvertes sur les contrats à terme sur le sucre, selon la Bourse ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marcelo Teixeira

Les investisseurs, les entreprises agroalimentaires et les négociants en matières premières, poussés par la crainte que le phénomène climatique El Niño ne nuise à la production mondiale de sucre, ont fait grimper l’encours des contrats sur le sucre à un niveau record la semaine dernière, a indiqué mercredi l’Intercontinental Exchange.

L'ICE a précisé que les positions ouvertes, c'est-à-dire le nombre de contrats en cours, sur les contrats à terme sur le sucre brut SBc1 et le sucre raffiné LSUc1 ont atteint 2,3 millions de contrats vendredi, dépassant ainsi le précédent record établi en février 2010.

« Les équilibres entre l’offre et la demande sont en train de basculer; les prévisions d’un El Niño puissant jusqu’en janvier 2027 pèsent sur les perspectives d’approvisionnement, et l’incertitude qui règne autour de certaines des plus grandes régions productrices du monde incite les acteurs du marché à se couvrir sur toute la courbe », a déclaré Matthew Ryan, directeur senior chargé des matières premières agricoles à l’ICE. Le Centre américain de prévision climatique estime à 90 % la probabilité d'un phénomène El Niño très intense entre le second semestre 2026 et le premier semestre 2027. Il estime à 69 % la probabilité d'un “El Niño historique”, qui serait plus intense que tous ceux observés depuis 1950. Les matières premières tropicales, notamment le sucre de canne, pourraient être particulièrement exposées à un El Niño puissant qui modifierait le régime des précipitations et ferait grimper les températures.

Alors que les positions ouvertes sur le marché du sucre ont atteint un niveau record la semaine dernière, les investisseurs financiers se sont montrés particulièrement agressifs à l’achat, effaçant ainsi leur position baissière à long terme sur le sucre brut.

Les fonds ont injecté un montant record de 2,5 milliards de dollars dans les contrats sur le sucre brut au cours de cette période, a indiqué l’analyste de marché Peak Trading Research.

Les sucreries ont saisi l’occasion pour vendre des contrats et s’assurer de meilleurs prix pour leur sucre.

Des pluies de mousson inférieures à la moyenne en Inde, deuxième producteur mondial, pourraient nuire à la récolte de canne à sucre dans ce pays, tandis que les experts craignent que des pluies excessives ne perturbent la dernière phase de la récolte au Brésil, premier producteur mondial.