Les coûts de carburant des compagnies aériennes américaines ont grimpé en flèche en avril pour atteindre 6,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles sur les coûts de carburant des compagnies aériennes aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Les coûts de carburant des compagnies aériennes américaines ont bondi de 78 % en avril pour atteindre près de 6,5 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du kérosène, a déclaré lundi le ministère américain des Transports.

Les coûts de carburant des compagnies aériennes ont augmenté de 26 % par rapport à mars et les transporteurs ont consommé 2,6 % de carburant en moins en avril par rapport à mars, a indiqué l'USDOT dans un rapport mensuel.

Le coût du gallon de carburant s'élevait à 4,11 dollars en avril, soit une hausse de 1,81 dollar par rapport à avril 2025, a ajouté l'USDOT, une tendance qui a déjà eu un impact sur le secteur. Spirit Airlines, une compagnie aérienne américaine à très bas prix, a cessé ses activités en mai, affirmant que la hausse des prix du carburant ne lui laissait pas d'autre choix.

Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N représentent environ 80 % des vols intérieurs aux États-Unis.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) , qui représente plus de 370 compagnies aériennes totalisant environ 85 % du trafic aérien mondial, a déclaré dimanche dans son rapport annuel qu'elle s'attendait à ce que le secteur affiche un bénéfice net combiné de 23 milliards de dollars en 2026, bien en deçà d'une projection précédente d'environ 41 milliards de dollars et en baisse par rapport aux 45 milliards de dollars enregistrés en 2025.

Les tarifs moyens des vols au départ des États-Unis ont augmenté cette année de 31 % pour les vols intérieurs et de 22 % pour les vols internationaux, par rapport aux mêmes semaines de 2025, selon les données de recherche de KAYAK.

Le conflit au Moyen-Orient, déclenché par les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran , a également contraint les compagnies aériennes à modifier l'itinéraire de leurs vols pour contourner les espaces aériens fermés ou soumis à des restrictions, ce qui a augmenté la consommation de carburant et mis à rude épreuve des capacités déjà limitées.

Les prix du pétrole ont bondi en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement, entraînant une forte hausse des prix du kérosène et un élargissement des marges des raffineries, ce qui expose les compagnies aériennes à une forte augmentation de leur principal poste de dépenses.

L'IATA prévoit que la facture de carburant des compagnies aériennes passera d'environ 252 milliards de dollars en 2025 à environ 350 milliards de dollars cette année, le carburant représentant près d'un tiers des coûts d'exploitation.