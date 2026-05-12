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Les coûts d'emprunt au Royaume-Uni grimpent, tandis que la livre sterling s'effondre alors que l'avenir de Starmer est incertain
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli

Les coûts d'emprunt du Royaume-Uni ont frôlé leur plus haut niveau depuis 2008, la livre sterling s'est effondrée et les actions ont chuté mardi , les investisseurs se préparant à un éventuel changement de direction qui pourrait mettre en péril la rigueur budgétaire du gouvernement de Keir Starmer.

Starmer consultait mardi ses collègues pour savoir s'il pouvait rester Premier ministre, à la veille d'une réunion cruciale du cabinet qui fait suite à la démission de conseillers ministériels et à l'appel public lancé par près de 80 députés pour qu'il démissionne, après la lourde défaite essuyée lors des élections locales de la semaine dernière.

Le rendement de référence des gilts à 10 ans GB10YT=RR a bondi de 11 points de base (pb) pour atteindre 5,11%, juste en dessous des plus hauts niveaux depuis 2008 qu'il avait atteints en mars en raison des inquiétudes liées à l'impact inflationniste de la guerre en Iran.

Le rendement des obligations à 30 ans GB30YT=RR , sensible aux préoccupations budgétaires, a également progressé de 10 pb à 5,78%, se rapprochant de son plus haut niveau depuis 1998 atteint la semaine dernière.

La livre sterling a chuté de 0,5% à 1,354 $ GBP= et a perdu un tiers de pour cent à 86,80 pence pour un euro

EURGBP= .

"Une sortie contrôlée serait notre scénario de base", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

"Tout remplaçant serait probablement de gauche et aurait un impact négatif sur la partie longue de la courbe et sur la devise", a-t-il ajouté, précisant qu’il s’était positionné en faveur d’un écart croissant entre les coûts d’emprunt à court et à long terme du Royaume-Uni et qu’il pariait contre la livre sterling.

Les marchés boursiers ont également subi des pressions, l'indice FTSE 100 reculant de près de 1% .FTSE .

Les valeurs britanniques ont également chuté, Barclays perdant 4% BARC.L en début de séance, tandis que Natwest

NWG.L et Lloyds reculaient de plus de 3% LLOY.L .

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