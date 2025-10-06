 Aller au contenu principal
Les courtiers soutiennent la croissance de Klarna, tout en soulignant la hausse des coûts
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les actions et les commentaires des analystes) par Joel Jose

Les courtiers sont largement favorables au banque Klarna KLAR.N (buy-now-pay-later) (BNPL) à partir de lundi, bien que certains avertissent que la hausse des coûts pourrait peser sur la rentabilité à court terme.

Les actions de la fintech suédoise sont en hausse de 6,5 % en début de matinée.

Klarna a fait ses débuts publics américains tant attendus le mois dernier à 52 dollars l'action, soit plus que le prix initial de l'introduction en bourse de 40 dollars, après avoir mis de côté ses projets de cotation en avril dans un contexte de turbulences sur le marché dues aux tarifs douaniers.

L'offre a mis un terme aux efforts déployés par l'entreprise depuis des années pour entrer en bourse et a signalé une résurgence plus générale du marché des introductions en bourse aux États-Unis.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley figuraient parmi les souscripteurs de l'offre.

"Nous considérons Klarna comme le leader du marché des solutions BNPL, avec une franchise particulièrement forte en Europe, où nous pensons que Klarna est un nouveau système de paiement en boucle fermée émergent", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Klarna est la plus grande entreprise suédoise à coter ses actions aux États-Unis depuis le géant du streaming musical Spotify SPOT.N en 2018.

Fondée en 2005, alors que les achats en ligne en étaient encore à leurs débuts, Klarna est devenue un acteur majeur du BNPL, offrant des options de paiement à court terme - un modèle qui a gagné une traction significative pendant la pandémie de COVID-19.

Bien que rentable au cours de ses 14 premières années d'existence, Klarna a essuyé des pertes ces dernières années en raison de son expansion aux États-Unis et sur d'autres marchés.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que la rentabilité à court terme pourrait être affectée par l'augmentation des coûts dans l'activité croissante de financement équitable de Klarna, mais ils s'attendent à ce que les marges se redressent d'ici l'année 2026, à mesure que ce segment arrive à maturité et que la société renforce sa présence aux États-Unis et en Europe.

Les actions de la société ont chuté d'environ 22 % par rapport à leur prix d'ouverture du 10 septembre et se sont échangées jusqu'à 35,60 dollars, dans le cadre d'une liquidation générale des actions du secteur de la fintech.

"La capacité à attirer et à fidéliser les consommateurs à revenu élevé et à FICO élevé sera la clé du succès à long terme", ont noté les analystes de Morgan Stanley.

FICO est le score de crédit à la consommation le plus utilisé aux États-Unis.

Certains analystes ont déclaré que Klarna se négocie à une décote "saine" par rapport à son rival américain Affirm AFRM.O , dont les actions ont bondi d'environ 23 % cette année, ce qui représente une opportunité à long terme de combler l'écart, bien que cela puisse nécessiter plusieurs trimestres d'exécution solide.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

