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Les courtiers reprennent la cote, Bodycote prends un coup de froid
information fournie par AOF 05/06/2026 à 10:06

(Zonebourse.com) - Entre la marge surprise de Raspberry Pi, le gros relèvement de Jefferies sur CMC Markets et le soutien de Berenberg à Nordnet, les investisseurs retrouvent quelques dossiers à remettre sur leurs écrans. Norion Bank ajoute une touche de rendement actionnarial, quand Belimo bénéficie d'un virage positif de BNP Paribas.

Actions en hausse

Raspberry Pi ( 15%) : le petit ordinateur britannique voit grand en Bourse. Le groupe anticipe une rentabilité semestrielle nettement supérieure à celle de l'an dernier, avec 4 millions d'unités vendues attendues ; le marché préfère savourer ce surcroît de marge avant la normalisation annoncée au second semestre.

CMC Markets ( 8%) : Jefferies change de ton sur le courtier britannique, relevé de conserver à acheter. L'objectif de cours est relevé, de 275 à 500 GBX, un signal net pour remettre le titre sur le carnet d'ordres.

Nordnet ( 3%) : un relèvement qui tombe à point pour le courtier en ligne suédois. Berenberg repasse à l'achat et porte son objectif de 320 à 400 SEK, de quoi remettre le titre sur les écrans de trading des investisseurs particuliers.

Belimo ( 2%) : le spécialiste suisse de l'automatisation du bâtiment profite d'un changement de ton chez BNP Paribas. Le broker passe à surperformance et propulse son objectif de cours de 700 à 1070 CHF.

Actions en baisse

Bodycote (-11%) : le spécialiste du traitement thermique chute après le retrait d'Apollo Global Management. Le fonds américain a indiqué ne pas avoir l'intention de déposer d'offre ferme, mettant fin aux discussions autour d'une proposition qui valorisait Bodycote à 1,52 MdGBP.

Infineon technologies (-5%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs recule après un ajustement de Warburg Research, qui abaisse sa recommandation à neutre. L'objectif de cours est pourtant relevé de 47 à 84 EUR, mais le marché préfère prendre ses bénéfices après le récent rallye lié à l'IA. Le mouvement pèse aussi sur le reste du secteur, avec STMicroelectronics (-3%) et ASML (-3%).

Wacker Chemie (-3%) : le chimiste allemand souffre d'une dégradation de Citi, qui passe de neutre à vendre. L'objectif de cours est toutefois relevé de 68 à 95 EUR.

Rio Tinto (-2%) : le groupe minier recule dans un contexte de tensions commerciales autour du minerai de fer. Les grands producteurs australiens demandent l'appui de Canberra face aux pressions croissantes de la centrale d'achat chinoise CMRG, qui cherche à obtenir de meilleures conditions tarifaires pour ses aciéries.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/06/2026 à 10:06:00.

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