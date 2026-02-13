 Aller au contenu principal
Les courtiers relèvent l'objectif de cours de FedEx après que les prévisions de bénéfices du troisième trimestre ont dépassé les estimations
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Au moins cinq maisons de courtage relèvent l'objectif de cours pour la société de livraison de colis FedEx

FDX.N , après que la société a annoncé prévoir que son bénéfice ajusté pour le trimestre des fêtes dépasse les estimations de Wall Street. ** FDX déclare que les bénéfices du troisième trimestre, qui se termine le 28 février, dépasseront le consensus des analystes

** TD Cowen indique que la société oriente une plus grande partie de ses activités vers des segments à forte marge tels que les centres de données, les soins de santé, l'automobile et l'expédition transfrontalière haut de gamme, ce qui devrait favoriser une meilleure rentabilité même si la croissance globale reste modérée

** Stephens note que FedEx utilise les nouvelles technologies, l'IA et l'automatisation pour rendre son réseau plus efficace et moderniser ses opérations

** 18 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur PT médian est de 352 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 27,9 % depuis le début de l'année

Courtiers Nouveau PT Ancien PT

TD Cowen $383 $313

Stephens $405 $330

BMO $400 $290

Truist $400 $330

Deutsche $479 $322

Bank

Valeurs associées

FEDEX
369,390 USD NYSE +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 13:20:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.02.2026 14:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Moderna et secteur sidérurgique) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite

  • Un champ de citronniers submergé lors d'inondations exceptionnelles dans la zone de Sidi Kacem, dans le nord-ouest du Maroc, le 5 février 2026 ( AFP / - )
    Maroc: dans le nord-ouest inondé, des agriculteurs ont "tout perdu"
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:15 

    Mohamed Reouani inspecte ses champs d'orge et de luzerne à Ouled Salama, près de Kénitra au Maroc. Comme des dizaines d'autres agriculteurs de son village, il a "tout perdu" dans des inondations exceptionnelles qui ont frappé récemment cette région du nord-ouest. ... Lire la suite

  • Un moteur M88 de Rafale. (illustration) ( AFP / PIERRE VERDY )
    Défense : Safran va fabriquer des moteurs de Rafale en Inde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.02.2026 14:10 

    "Les pièces les plus critiques du moteurs M88, on ne va pas les faire ailleurs qu'en France", a tempéré le DG de Safran . Une première hors de France : me motoriste d'avion français Safran a annoncé vendredi 13 février qu'il allait établir en Inde une chaîne d'assemblage ... Lire la suite

  • Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies) : "On est la plus profitable des majors pétrolières !"
    Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies) : "On est la plus profitable des majors pétrolières !"
    information fournie par Ecorama 13.02.2026 14:10 

    A l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe, Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, était l'invité de l'émission Ecorama du 13 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

