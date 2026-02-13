Les courtiers relèvent l'objectif de cours de FedEx après que les prévisions de bénéfices du troisième trimestre ont dépassé les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 février - ** Au moins cinq maisons de courtage relèvent l'objectif de cours pour la société de livraison de colis FedEx
FDX.N , après que la société a annoncé prévoir que son bénéfice ajusté pour le trimestre des fêtes dépasse les estimations de Wall Street. ** FDX déclare que les bénéfices du troisième trimestre, qui se termine le 28 février, dépasseront le consensus des analystes
** TD Cowen indique que la société oriente une plus grande partie de ses activités vers des segments à forte marge tels que les centres de données, les soins de santé, l'automobile et l'expédition transfrontalière haut de gamme, ce qui devrait favoriser une meilleure rentabilité même si la croissance globale reste modérée
** Stephens note que FedEx utilise les nouvelles technologies, l'IA et l'automatisation pour rendre son réseau plus efficace et moderniser ses opérations
** 18 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur PT médian est de 352 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 27,9 % depuis le début de l'année
Courtiers Nouveau PT Ancien PT
TD Cowen $383 $313
Stephens $405 $330
BMO $400 $290
Truist $400 $330
Deutsche $479 $322
Bank
