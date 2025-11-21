Les courtiers abaissent la note d'Exact Sciences à la suite de l'acquisition par Abbott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Le fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences EXAS.O a annoncé jeudi que le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N allait acquérir la société dans le cadre d'une transaction de 23 milliards de dollars

** Au moins cinq sociétés de courtage ont abaissé la note de l'action

** La médiane des prévisions des 23 analystes couvrant l'action est de 85 $; la note moyenne est "hold" - données compilées par LSEG

LES ACTIONS EXAS PROCHES DU PRIX DE RACHAT

** Barclays ("equal weight", PT: $105) dit qu'il ne voit plus d'augmentation importante car le prix de l'action est maintenant proche de ce qu'Abbott Laboratories pourrait payer pour l'acquisition

** Citigroup ("neutre", PT: $105) voit une hausse limitée car le prix de l'action est proche du prix de l'accord de $105 et relève son objectif de cours pour l'aligner sur le prix de l'accord

** Leerink Partners ("market perform", PT: $105) déclare que l'opération marque la première fois qu'un laboratoire central ou une société de tests à site unique est acheté par un acteur diversifié du secteur de la santé, ce qui est positif pour EXAS et le secteur plus large des diagnostics

** Wells Fargo ("equal weight", PT: $105) indique que la société devrait conclure l'opération au cours du deuxième trimestre 2026 et rétrograde l'action car elle se négocie désormais à un prix proche de celui de l'acquisition