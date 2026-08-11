Les cours du pétrole terminent en hausse alors que l'Iran annonce que le détroit d'Ormuz restera fermé

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* Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz chute à six navires, contre une moyenne sur dix jours d'environ 11

* L'Iran affirme que le détroit restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis changent de comportement

* La NOC libyenne indique qu'elle pourrait invoquer la force majeure si les attaques de drones contre les installations énergétiques de Zawiya se poursuivent

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mardi pour atteindre leur plus haut niveau depuis une semaine, les doutes concernant un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ayant alimenté les craintes d'une persistance des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,19 dollar, soit 1,4%, pour clôturer à 88,91 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a gagné 1,07 dollar, soit 1,3%, pour clôturer à 83,20 dollars. Il s’agit des cours de clôture les plus élevés pour ces deux références du brut depuis le 31 juillet, pour la deuxième journée consécutive, après que les deux contrats ont bondi d’environ 5% lundi, alors que les espoirs d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran commençaient à s’estomper. Le détroit d’Ormuz restera fermé tant que les États-Unis ne changeront pas d’attitude et n’accepteront pas les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre, a déclaré mardi le nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei . Environ 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole transitait par ce détroit avant le début de la guerre avec l’Iran, le 28 février. Ses propos constituent à ce jour l’indication la plus claire qu’un éventuel accord conclu lors des négociations avec Oman concernant cette voie navigable n’entraînerait pas sa réouverture immédiate à la navigation si les États-Unis ne respectaient pas également leurs engagements pris dans le cadre d’un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit, conclu entre Washington et Téhéran en juin.

Les données maritimes ont montré que le trafic dans le détroit d’Ormuz était tombé à six navires lundi, contre une moyenne sur dix jours d’environ 11 navires. Avant la guerre, le trafic quotidien dans cette voie navigable s’élevait en moyenne à entre 125 et 140 navires par jour. Ailleurs au Moyen-Orient, les Houthis du Yémen, proches de l’Iran , ont attaqué un navire saoudien transportant du matériel militaire à Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et l’océan Indien, a rapporté l’agence de presse Saba, contrôlée par les Houthis, tandis que des sources ont fait état d’une attaque au missile contre un porte-conteneurs au large du Pakistan, dans le cadre d’une frappe présumée des États-Unis. Certains producteurs du Moyen-Orient pourraient avoir du mal à ramener leur production pétrolière à ses niveaux d’avant le conflit d’ici fin 2027, même si les flux commerciaux reviennent à la normale d’ici le début de l’année prochaine, a déclaré mardil’Agence américaine d’information sur l’énergie .

PERTURBATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN LIBYE En Libye , la reprise des violences dans la ville stratégique de Zawiya a perturbé l’industrie pétrolière. La société pétrolière d’État, la National Oil Corporation, a déclaré qu’elle pourrait invoquer la force majeure si les attaques de drones contre les infrastructures énergétiques de la ville se poursuivaient. La Libye est membre de l’OPEP. La Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi propose du brut au comptant dans le cadre d’un appel d’offres, le huitième lancé depuis début juin, alors que la compagnie pétrolière d’État des Émirats arabes unis s’efforce d’acheminer du pétrole depuis l’intérieur du détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources commerciales. En Europe, l’armée ukrainienne a déclaré mardi avoir attaqué une raffinerie de pétrole située dans la ville russe d’Orsk, deuxième plus grande ville de la région d’Orenbourg et pôle industriel important.

La combinaison des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes et de la guerre en Iran a limité l'offre mondiale et fait grimper les prix mondiaux de l'énergie — les contrats à terme sur le Brent ont progressé d'environ 44% depuis le début de l'année.

La Russie était le troisième producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines, et fait partie du groupe OPEP+, qui regroupe l’OPEP et ses alliés.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés plus tard mardi par l’American Petroleum Institute, un organisme professionnel, puis mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estiment que les entreprises énergétiques ont prélevé 0,5 million de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine qui s’est terminée le 7 août.

Si ces estimations se confirment, ce serait la deuxième baisse des stocks en trois semaines. Les stocks avaient augmenté de 3,0 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et ont progressé en moyenne de 3,1 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S

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