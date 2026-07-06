Les cours du pétrole reviennent aux niveaux d'avant la guerre en Iran, alors que la production de brut augmente

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* L'OPEP+ décide d'augmenter sa production de pétrole de 188 000 barils par jour à partir du mois d'août

* La production de brut des Émirats arabes unis avoisine un niveau record après leur sortie de l'OPEP, selon certaines sources

* L'Arabie saoudite réduit le prix de vente officiel (OSP) de l'Arab Light pour le mois d'août à destination de l'Asie

* L'ADNOC propose des prix réduits via des appels d'offres, selon des négociants

(Mise à jour avec les cours de clôture; ajout des déclarations de Trump et du rapport sur les réserves stratégiques aux paragraphes 6 à 17) par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole se sont stabilisés lundi autour des niveaux d'avant la guerre en Iran, alors que l'Arabie saoudite a fortement réduit ses prix de vente officiels, que l'OPEP+ a approuvé une nouvelle augmentation de l'objectif de production à compter du mois d'août, et que les exportations via le détroit d'Ormuz ont continué de se redresser.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui avaient atteint fin avril leur plus haut niveau depuis quatre ans à plus de 126 dollars, ont clôturé à 71,99 dollars le baril, en baisse de 13 cents, soit 0,2 %. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont clôturé à 68,55 dollars le baril, en baisse de 14 cents, soit 0,2 %. Il n’y a pas eu de clôture pour le WTI vendredi, les marchés américains étant fermés pour cause de jour férié. Les deux contrats ont peu évolué la semaine dernière, après avoir globalement reculé au cours du mois dernier pour revenir à des niveaux observés pour la dernière fois fin février, avant le début de la guerre de quatre mois qui, selon l’Agence internationale de l’énergie,a créé la plus grande perturbation énergétique de l’histoire.

"La tendance à la baisse reste influencée par le fait que des pétroliers bloqués auparavant ont réussi à quitter le Golfe, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de pétrole en mer", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. Les investisseurs ont suivi de près les négociations entre les États-Unis et l’Iran concernant le sort du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, tout en surveillant la reprise des exportations pétrolières du Golfe.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou "iraient jusqu’au bout", renouvelant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Les pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran se sont achevés la semaine dernière sans qu’aucun signe public de progrès vers une paix durable ne soit observé, malgré un cessez-le-feu de 60 jours destiné à créer un espace pour la diplomatie après les frappes américaines et israéliennes qui ont déclenché le conflit.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION Les Émirats arabes unis ont porté leur production de brut à un niveau proche de son record historique, dépassant les 3,8 millions de barils par jour en juin, après avoir quitté l’OPEP pour échapper aux plafonds de production, ont déclaré lundi deux personnes proches des données de production. L’Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel de son brut phare, l’Arab Light, destiné à l’Asie pour le mois d’août à 1,50 dollar le baril en dessous de la moyenne Oman/Dubaï, ce qui représente la plus forte baisse mensuelle du prix depuis le début des enregistrements de Reuters en 2003. La Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi a également vendu du brut par le biais d’appels d’offres à des prix réduits , ont indiqué des traders à Reuters.

"Il semble de plus en plus que les producteurs du Golfe se préparent à une guerre des prix", a déclaré Robert Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, ont convenu dimanche d’augmenter encore leurs objectifs de production de 188 000 barils par jour à partir du mois d’août , en plus des hausses similaires prévues pour juin et juillet. Toutefois, ces augmentations sont restées largement théoriques en raison de la guerre en Iran, qui a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz au trafic de pétroliers pour les principaux producteurs de l’OPEP, notamment l’Arabie saoudite, le Koweït et l’Irak, limitant ainsi leur production.

"Ils vendent sur un marché en baisse, ce qui laisse peu d’espoir d’une reprise imminente des prix", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM. "Toutefois, la baisse des prix du pétrole stimulera sans aucun doute la demande à plus long terme."

CERTAINES CRISES PÉTROLIÈRES SE POURSUIVENT Par ailleurs, l’ armée ukrainienne a déclaré lundi avoir frappé, pendant la nuit, la plus grande raffinerie de pétrole russe située à Omsk, ainsi que des installations dans les régions de Iaroslavl et de Leningrad. Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique américaine ont baissé de 6,2 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 3 juillet, pour s’établir à 319,5 millions de barils, leur plus bas niveau depuis avril 1983, selon les données publiées lundi par le ministère de l’Énergie .

Les groupes maritimes Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd

HLAG.DE vont reprendre certaines traversées par le canal de Suez , qui représente 10 % du commerce mondial. Ce corridor commercial entre l’Asie et l’Europe avait été délaissé par la plupart des transporteurs après les attaques menées en mer Rouge par les Houthis du Yémen pendant la guerre de Gaza. La reprise des traversées sur cette route permettra de réduire la durée du trajet de quatre semaines, a déclaré un porte-parole d’Hapag-Lloyd.