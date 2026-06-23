Les cours du pétrole restent stables alors que les investisseurs se concentrent sur les flux dans le détroit d'Ormuz après les pourparlers de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis suspendent les sanctions contre l'Iran; Trump déclare qu'il “fera ce qu'il faut” si Téhéran ne se comporte pas correctement

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz reprend après un ralentissement dû aux craintes liées à la traversée

* Oman et l’Iran ont convenu de poursuivre les discussions sur la gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz

* Les données de suivi des navires ont montré que deux superpétroliers échoués ont traversé le détroit d'Ormuz mardi

(Ajout de commentaires d’analystes, d’informations sur les exportations russes et les pourparlers au Liban aux paragraphes 4 à 16) par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole sont restés globalement stables mardi, reculant d’environ 1 %, les investisseurs surveillant de près les flux de brut transitant par le détroit d’Ormuz après des signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 87 cents, soit 1,1 %, à 77,03 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 73 cents, soit 1 %, à 73,13 dollars le baril à 12 h 05 (heure de l’Est) (16 h 06 GMT), après avoir atteint plus tôt un plus bas proche de quatre mois à 72,48 dollars. Les cours avaient chuté de plus de 3 % lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premiers pourparlers de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre d’un accord plus large. Oman et l’Iran ont convenu mardi de poursuivre les discussions sur la future gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz, y compris les services maritimes dans cette voie navigable stratégique et les coûts qui y sont associés. Le risque géopolitique a toutefois persisté, le Hezbollah libanais affirmant que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur des civils dans le sud du Liban mardi et que cet incident constituait une violation de l’accord de cessez-le-feu. Cette déclaration est intervenue alors que le Liban et Israël entamaient mardi à Washington un nouveau cycle de pourparlers, Beyrouth étant déterminé à poursuivre les négociations directes même si celles-ci semblent éclipsées par la décision de l’Iran d’associer le Liban à ses pourparlers avec les États-Unis. Le monde a perdu des millions de barils de pétrole et de gaz depuis que la guerre en Iran a entraîné la fermeture du détroit, un goulet d’étranglement pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, pendant plus de trois mois. À la suite des pourparlers de paix, un nombre limité de navires sont autorisés à traverser le détroit chaque jour, en coordination avec la marine des Gardiens de la Révolution islamique, a déclaré mardi une source militaire iranienne à l’agence de presse Fars. Deux superpétroliers bloqués ont traversé le détroit mardi, tandis que sept méthaniers vides liés au Qatar y sont entrés ces dernières semaines, ce qui pourrait être un premier signe de la reprise du transport de gaz dans le Golfe, selon des données de suivi des navires . Par ailleurs, l’agence des Nations unies chargée du transport maritime a déclaré qu’un plan d’évacuation visant à permettre à des centaines de navires, avec à leur bord 11 000 marins bloqués dans le Golfe, de traverser le détroit d’Ormuz était en cours d’élaboration après que l’Iran et les États-Unis ont conclu un accord de cessez-le-feu.

Le président américain Donald Trump a déclaré que 19 millions de barils de pétrole avaient transité par le détroit lundi, et a souligné la baisse des cours du pétrole dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux.

Toutefois, à court terme, l'assouplissement des sanctions n'aurait pas d'incidence majeure sur les prix, a déclaré Ole Hvalbye, analyste de marché chez SEB Research, car le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran était encore récent et fragile.

LES MINES DANS LE DÉTROIT

“Les armateurs et les exploitants auront besoin de garanties que les menaces posées par les mines ont été totalement éliminées. Les ports endommagés, les débris dans l’eau et la congestion constituent des obstacles supplémentaires à une reprise inconditionnelle du trafic”, a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

L'Irak a encore augmenté la production de ses champs pétroliers du sud pour la porter à environ 2,1 millions de barils par jour, alors que de plus en plus de pétroliers font la queue pour charger du brut depuis ses terminaux d’exportation du Golfe, ont déclaré deux responsables pétroliers irakiens à Reuters.

La Russie envisage toutefois d’interdire les exportations de diesel, a déclaré mardi le vice-Premier ministre Alexandre Novak, tandis qu’un journal faisait état d’éventuelles importations de carburant pour pallier les pénuries, notamment en Crimée.

Rabobank a revu à la baisse ses prévisions concernant les cours du pétrole, invoquant une diminution des risques de perturbations dans le Golfe, et table désormais sur un prix du Brent à 79 dollars le baril au troisième trimestre et à 78 dollars au quatrième trimestre. Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut, d’essence et de diesel devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters publié lundi. Cette annonce fait suite à la déclaration du ministère de l’Énergie la semaine dernière, selon laquelle les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis étaient tombés à leur plus bas niveau depuis juin 1983. “Si la liquidation massive des positions longues spéculatives a fait baisser les prix par rapport à leurs plus hauts précédents, les niveaux historiquement bas de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis devraient maintenir un solide plancher structurel sur le marché dans les semaines à venir”, a écrit le cabinet de conseil en énergie Gelber & Associates dans une note.