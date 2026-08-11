Les cours du pétrole remontent, tandis que les marchés boursiers asiatiques stagnent face à l'impasse entre les États-Unis et l'Iran

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* Trump répond aux conditions de paix de l'Iran en formulant ses propres exigences

* Les cours du pétrole progressent, ravivant les craintes d'inflation

* Le yen revient à 159 pour un dollar, les opérateurs restant vigilants face à une éventuelle intervention

(Le point sur l'Asie en fin d'après-midi) par Rae Wee

Les cours du pétrole ont augmenté mardi alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran concernant un accord de paix et la réouverture du détroit d’Ormuz se sont enlisées, tandis que les actions asiatiques ont stagné en raison de l’incertitude persistante quant aux perspectives d’inflation mondiale.

Le président américain Donald Trump a répondu lundi en formulant ses propres exigences face aux conditions posées par l’Iran pour un accord de paix, appelant ce dernier à verser des indemnités aux familles des personnes tuées lors des guerres, des attentats et des manifestations, dans une escalade rhétorique susceptible de compliquer les efforts visant à rouvrir cette voie navigable cruciale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé à 88,09 dollars le baril et ceux sur le brut américain

CLc1 ont atteint 82,52 dollars, soit leurs plus hauts niveaux depuis le 31 juillet, après avoir enregistré une hausse d’environ 5 % lundi.

« Nous sommes désormais dans une sorte d’impasse, si l’on peut dire, pour savoir qui cédera le premier », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

« Cela va désormais s’apparenter à une véritable guerre d’usure », a-t-il ajouté. « On peut s’attendre à ce que le marché de l’ (e du pétrole) se maintienne dans une fourchette comprise entre 75 et 95 dollars, en attendant de voir qui cédera le premier. »

La dernière hausse des coûts des carburants renforce l’importance du rapport américain sur les prix à la consommation du mois de juillet, attendu mercredi, pour lequel les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,1 % de l’indice global et de 0,2 % de l’indice sous-jacent.

Toute surprise à la hausse pourrait raviver les paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, les chances étant actuellement de 50-50. 0#USDIRPR

« Nous pensons que les risques penchent en faveur d’un résultat élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des anticipations de taux et, potentiellement, un regain d’inquiétudes concernant la stagflation », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics.

« Dans l’ensemble, notre analyse reste la suivante: l’économie américaine tourne à un rythme un peu plus soutenu qu’une situation de type “Goldilocks”. Cela laisse présager une hausse des taux d’intérêt. »

Les échanges de bons du Trésor américain au comptant ont été suspendus mardi en Asie en raison d’un jour férié au Japon, mais les contrats à terme TYc1 ont légèrement baissé, ce qui laisse entrevoir une hausse des rendements.

La Banque centrale australienne (, RBA) a maintenu mardi son taux directeur à 4,35 % pour la deuxième réunion consécutive, indiquant que l’économie ralentissait comme prévu, mais a averti qu’elle pourrait encore relever ses taux si cela s’avérait nécessaire pour maîtriser l’inflation.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a oscillé entre pertes et gains pour finalement clôturer en hausse de 0,36 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 1,3 %, la dernière escalade des hostilités dans le Golfe ayant maintenu la fragilité du sentiment des marchés.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont légèrement progressé de 0,34 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,13 % après que Wall Street a clôturé en baisse lors de la séance au comptant de lundi.

Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 sont restés stables, tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont reculé de 0,05 % et ceux sur le DAX FDXc1 ont légèrement progressé de 0,07 %.

Dans la nuit, Nvidia NVDA.O a annoncé s'être associé à six grandes institutions financières pour lancer des plateformes de financement informatique visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers destinés aux infrastructures d'IA, soulignant ainsi l'ampleur du boom des investissements dans ce secteur.

« Une petite partie de moi s’est demandé si c’était ce que l’on ressentait lorsque les prêts hypothécaires à risque sont devenus un produit grand public – cette innovation qui a finalement contribué à déclencher la crise financière mondiale », a ajouté Sycamore.

L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 0,6 %, tandis que l’indice des valeurs vedettes chinoises CSI300

.CSI300 a légèrement fléchi de 0,05 %.

Du côté des devises, le yen JPY= était de nouveau sous les feux de la rampe, peinant à se maintenir au-dessus de 159 pour un dollar et loin du plus haut de la semaine dernière à 155,20, après plusieurs séries d’interventions présumées, dont une intervention conjointe du Japon et des États-Unis.

« Le marché reste probablement vigilant quant à de nouvelles interventions conjointes américano-japonaises d’achat de yens; il semble donc peu probable que la paire USD/JPY franchisse la barre des 160 à très court terme », ont indiqué les analystes de Nomura dans une note.

« Toutefois, l’évolution récente des cours indique qu’il existe un nombre assez important d’acheteurs à la baisse sur la paire USD/JPY, après que celle-ci a atteint la fourchette de 156 à 157 pour la première fois depuis mai. »

Le dollar a bénéficié d’un léger soutien grâce à la nouvelle hausse des cours du pétrole, empêchant l’ EUR= de l’euro d’atteindre son plus haut niveau depuis un mois et demi, celui-ci s’échangeant à 1,1541 $, tandis que l’ GBP= de la livre sterling reculait par rapport à son plus haut niveau depuis un mois atteint lundi et s’échangeait à 1,3511 $.

Le dollar australien AUD= a brièvement reculé à la suite de la décision de la RBA et a clôturé en baisse de 0,07 % à 0,7049 $.

Par ailleurs, l’or au comptant XAU= a progressé de 0,33 % à 4 402,52 dollars l’once. GOL/