Les cours du pétrole reculent alors que les investisseurs se concentrent sur les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz à la suite des pourparlers de paix

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* Les États-Unis suspendent les sanctions contre l'Iran; Trump déclare qu'il « fera ce qu'il faut » si Téhéran ne se comporte pas correctement

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz reprend après un ralentissement dû aux craintes liées à la traversée

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4-5 et 11; mise à jour des prix et des détails) par Anushree Mukherjee et Seher Dareen

Les cours du pétrole ont baissé mardi, prolongeant les pertes de la séance précédente, sur des signes de progrès dans le rétablissement des flux de brut via le détroit d’Ormuz à la suite des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran .

À 10 h 01 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 43 cents, soit environ 0,6 %, à 77,47 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 perdait 32 cents, soit 0,4 %, à 73,54 dollars le baril.

Les cours ont chuté de plus de 3 % lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premières négociations de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre d’un accord plus large.

Le brut vénézuélien, russe et désormais iranien est accessible à tous ceux qui souhaitent en acheter, a déclaré Ole Hvalbye, analyste de marché chez SEB Research, soulignant que les pays chercheraient à s’approvisionner en brut pour reconstituer leurs stocks.

À court terme, l’assouplissement des sanctions ne devrait pas peser outre mesure sur les prix, a-t-il ajouté, car le protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran est encore récent et fragile.

Lundi, les données gouvernementales ont montré que les stocks de brut américains de la Réserve stratégique de pétrole avaient baissé pour s’établir à 331,2 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis juin 1983.

Des pétroliers et des méthaniers ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, signe d’une reprise progressive du trafic même si l’Iran a déclaré avoir de nouveau fermé cette voie navigable au cours du week-end, selon les données du secteur maritime.

Le monde a perdu des millions de barils de pétrole et de gaz depuis que la guerre a entraîné la fermeture du détroit, un goulet d’étranglement pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, pendant plus de trois mois.

« Les armateurs et les exploitants de navires auront besoin de garanties que les menaces posées par les mines ont été entièrement éliminées. Les ports endommagés, les débris dans l’eau et la congestion constituent des obstacles supplémentaires à une reprise inconditionnelle du trafic », a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

Ces baisses de prix interviennent après un week-end qui semblait avoir remis en cause l’accord conclu il y a une semaine , notamment en raison des menaces du président américain Donald Trump de relancer la guerre si l’Iran perturbait à nouveau le trafic maritime.

Rabobank a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du pétrole, invoquant une diminution des risques de perturbation dans le Golfe, et table désormais sur un Brent à 79 dollars le baril au troisième trimestre et à 78 dollars au quatrième trimestre.

L’Irak a encore augmenté la production de ses champs pétroliers du sud pour la porter à environ 2,1 millions de barils par jour, alors que de plus en plus de pétroliers font la queue pour charger du brut depuis ses terminaux d’exportation du Golfe, ont déclaré deux responsables pétroliers irakiens à Reuters.

Par ailleurs, selon un sondage Reuters, les analystes s’attendent à ce que les stocks de brut américains aient baissé la semaine dernière, tout comme ceux de distillats et d’essence.