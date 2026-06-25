Les cours du pétrole progressent légèrement en raison de nouvelles craintes concernant l'approvisionnement après la collision d'un cargo près d'Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des derniers cours; modification du lieu de publication: New York au lieu de Bengaluru)

* Chris Wright a déclaré que les flux dans le détroit d’Ormuz étaient proches des niveaux d’avant-guerre

* L'UKMTO a indiqué qu'un projectile non identifié avait touché un cargo près d'Oman

* On craint que des milliers de personnes aient trouvé la mort au Venezuela après deux tremblements de terre

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont légèrement progressé d’environ 1 % jeudi après qu’un cargo a été touché par un projectile non identifié près d’Oman, suscitant des inquiétudes quant au temps qu’il faudrait pour que les flux pétroliers au Moyen-Orient reviennent aux niveaux observés avant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Avant la guerre, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et Oman, et les contrats à terme sur le brut avaient baissé en début de séance, les opérateurs se montrant de plus en plus optimistes après le passage de nombreux navires dans le détroit. À leur plus bas niveau de la séance, les contrats à terme sur le brut ont atteint leur plus bas niveau depuis le 27 février , la veille du début de la guerre.

Mais à 12 h 02 EDT (16 h 02 GMT), les contrats à terme sur le Brent LCOc1 avaient progressé de 93 cents, soit 1,3 %, à 74,67 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 1,16 dollar, soit 1,7 %, à 71,50 dollars.

Mercredi, le secrétaire américain à l’Énergie , Chris Wright, a déclaré que les flux transitant par le détroit d’Ormuz étaient proches des niveaux d’avant-guerre. Il a toutefois précisé que la normalisation prendrait quelques semaines, car les mines devaient être retirées du détroit.

Jeudi, l’ britannique des opérations commerciales maritimes ( UKMTO) (UKMTO) a toutefois indiqué qu’un cargo avait été touché par un projectile d’origine inconnue près d’Oman et que les autorités menaient une enquête.

« La majeure partie de l’augmentation des flux en provenance du Golfe concerne les départs — les navires quittant le détroit », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Toutefois, une augmentation significative des flux entrants nécessite un retour de la confiance dans le transport maritime, notamment des garanties de sécurité et le déminage afin de permettre la normalisation des primes d’assurance, a ajouté M. Staunovo. L’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit a permis la reprise du trafic dans le détroit, que l’Iran avait de fait bloqué. Il a prévu une période de transactions de 60 jours pour aborder des questions plus épineuses, telles que le programme nucléaire iranien. M. Wright a déclaré que le pétrole continuerait de transiter par le détroit même si l’accord ne tenait pas, et que l’Iran ne serait pas en mesure de le fermer à nouveau.

Goldman Sachs a indiqué ne pas s’attendre à une forte reprise de la production iranienne, même si l’allègement des sanctions se prolonge au-delà de la date d’expiration du 21 août.

Du côté de la demande, la Chine devrait rester le principal acheteur de brut iranien, les sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni à l’encontre du pétrole et des navires iraniens restant en vigueur, a ajouté la banque. UBS a revu à la baisse ses prévisions de prix du Brent à 85 dollars le baril pour fin septembre et fin décembre, et à 80 dollars le baril pour fin mars et fin juin 2027.

AILLEURS DANS LE MONDE

Au Venezuela , on craignait jeudi que des milliers de personnes aient trouvé la mort après que deux puissants séismes ont ravagé la capitale Caracas et ses environs, piégeant des personnes sous les décombres de bâtiments effondrés et déclenchant de puissantes répliques.

Ces séismes pourraient ralentir la hausse des exportations de pétrole vénézuélien attendue par l’administration du président américain Donald Trump après la capture par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier.

L’Irak, quant à lui, envisage de quitter l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) si le groupe n’autorise pas Bagdad à augmenter considérablement sa production de pétrole, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

La perspective d’un départ de l’Irak constituerait un coup dur pour l’OPEP, qui a vu les Émirats arabes unis se retirer il y a moins de deux mois.