Les cours du pétrole poursuivent leur baisse alors que les États-Unis et l'Iran suspendent leurs attaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les dernières variations de prix)

* Les contrats à terme sur le pétrole brut reculent de 1 dollar le baril pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine

* Les États-Unis mènent des « discussions constructives » avec l'Iran, déclare le président Trump

* La CPC a repris les chargements de pétrole au terminal russe de la mer Noire

* Les exportations de pétrole brut et de produits raffinés via le détroit d’Ormuz ont baissé de 50 % sur la semaine, selon Barclays

par Ishaan Arora et Siyi Liu

Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse mardi , reculant de plus d'un dollar le baril, dans l'espoir d'une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a considérablement perturbé les flux énergétiques mondiaux. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 1,47 dollar, soit 1,66 %, à 86,89 dollars à03h26 GMT, leur plus bas niveau depuis le 20 juillet. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissait à 81,16 dollars le baril, en baisse de 1,45 dollar, soit 1,76 %, atteignant également son plus bas niveaudepuis le 20 juillet. Ces deux contrats avaient chuté d’environ 8 % lors de la séance précédente, après que les États-Unis eurent brusquement suspendu, ce week-end, une campagne de frappes aériennes contre l’Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis menaient « de bonnes discussions » avec l’Iran et qu’il y avait une chance de parvenir à une résolution. Il a toutefois précisé que les frappes américaines reprendraient si les négociations échouaient, tandis que l’Iran a publié des commentaires similaires concernant des représailles.

« Pour l’instant, le soulagement d’avoir trouvé une issue a apaisé la tension sur les prix et atténué les inquiétudes concernant les attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes. Toutefois, la situation reste très instable », a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, dans une note adressée à ses clients. Afrah al-Zouba, ministre des Affaires étrangères désignée du gouvernement yéménite reconnu internationalement et soutenu par l’Arabie saoudite, a déclaré que les combattants houthis basés au Yémen avaient pour objectif de reproduire à Bab el-Mandeb le contrôle exercé par l’Iran sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

« On peut se demander si les Houthis disposent de la capacité militaire nécessaire pour imposer un blocus total, d’autant plus que les Saoudiens les attaqueront sans relâche. Il ne fait toutefois aucun doute que le trafic a considérablement diminué en mer Rouge et dans le détroit d’Ormuz », a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

« L’une des principales raisons pour lesquelles les prix ne sont pas encore plus élevés qu’ils ne le sont actuellement est la chute de la demande que l’on observe, notamment en Asie », a ajouté M. Meir. Les cours du pétrole ont également été pesés par l’annonce de la reprise des chargements de pétroleau terminal de la mer Noire du Consortium du pipeline de la Caspienne, situé sur la côte russe , après une interruption d’une semaine suite à des attaques de drones ukrainiens.

Les analystes ont toutefois averti que les risques de propagation des perturbations d’approvisionnement vers la mer Rouge restaient élevés après que l’Arabie saoudite a déclaré avoir abattu des drones visant des cibles pétrolières, notamment à Riyad. Elle a indiqué que ces drones avaient été lancés depuis l’Irak par des groupes armés soutenus par l’Iran, et s’est réservé le droit de riposter.

Par ailleurs, les Houthis, alliés de l’Iran au Yémen, ont déclaré avoir pris pour cible l’oléoduc Est-Ouest acheminant du pétrole vers le principal port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, en représailles aux incursions de drones saoudiens.

Les analystes de Barclays ont indiqué lundi dans une note que « les flux transitant par le détroit restent modérés ». Ils ont précisé que, au cours de la semaine s’achevant le 24 juillet, les exportations nettes de pétrole brut et de produits raffinés via le détroit s’étaient élevées en moyenne à 2,9 millions de barils par jour, contre 5,9 millions la semaine précédente.

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut auraient baissé la semaine dernière, tout comme ceux d’essence, tandis que les stocks de distillats auraient augmenté, selon un sondage préliminaire de Reuters publié lundi. EIA/S