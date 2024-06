Les cours du pétrole en hausse pour lancer la semaine

(AOF) - Vers 17h30, ce lundi, le cours du baril de Brent progressait de 1,07% à 83,47 dollars tandis que celui du WTI avançait de 1,26% à 79,42 dollars. Seule statistique majeure du jour, l'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à - 6 en juin, un niveau supérieur au consensus de - 12,5. Il s'était élevé à -15,6 en mai. Au cours de la semaine, les investisseurs prendront notamment connaissance des ventes au détail aux Etats-Unis (mardi) et de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (jeudi).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.