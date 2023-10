Les cours du pétrole dans le vert sur fond de craintes d'expansion du conflit israélo-palestinien

(AOF) - Vers 17h00, ce mardi, les cours de l'or noir s'affichaient en légère hausse avec un baril de Brent en progression de 0,68% à 90,26 dollars et un baril de WTI en croissance de 0,53% à 87,1 dollars. Cette hausse est soutenue par les craintes d'une expansion du conflit entre Israël et le Hamas et les risques que cela représenterait pour l'approvisionnement. La visite prévue de Joe Biden en Israël mercredi assure que l’assaut de Gaza par Tsahal ne sera pas déclenché avant la fin de la semaine.