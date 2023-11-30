Les contrats de vente d'énergie de Polenergia et de McDonald's Polska n'entrent pas en vigueur

Polenergia SA PEPP.WA :
* A DECLARE MERCREDI AVOIR RECU LA NOTION DE NON REALISATION DE LA CONDITION PRECEDENTE DANS LE CADRE D'UN ACCORD CONDITIONNEL DE VENTE D'ENERGIE A LONG TERME (PPA ET D'ACCORDS PPA+) SIGNE AVEC MCDONALD'S POLSKA
* LA CONDITION ÉTAIT QUE L'UNITÉ DE LA SOCIÉTÉ, POLENERGIA OBROT, MCDONALD'S POLSKA ET LE NOMBRE MINIMAL DE FRANCHISÉS MCDONALD'S SIGNENT LES ACCORDS AVANT LE 28 NOVEMBRE
* SUITE AU NON-RESPECT DE LA CONDITION, LES ACCORDS PPA ET PPA+ N'ENTRERONT PAS EN VIGUEUR
Texte source pour Eikon:
Autres informations sur l'entreprise: PEPP.WA MCD.N
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