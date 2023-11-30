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Les contrats de vente d'énergie de Polenergia et de McDonald's Polska n'entrent pas en vigueur
information fournie par Reuters30/11/2023 à 07:27

Polenergia SA PEPP.WA :

* A DECLARE MERCREDI AVOIR RECU LA NOTION DE NON REALISATION DE LA CONDITION PRECEDENTE DANS LE CADRE D'UN ACCORD CONDITIONNEL DE VENTE D'ENERGIE A LONG TERME (PPA ET D'ACCORDS PPA+) SIGNE AVEC MCDONALD'S POLSKA

* LA CONDITION ÉTAIT QUE L'UNITÉ DE LA SOCIÉTÉ, POLENERGIA OBROT, MCDONALD'S POLSKA ET LE NOMBRE MINIMAL DE FRANCHISÉS MCDONALD'S SIGNENT LES ACCORDS AVANT LE 28 NOVEMBRE

* SUITE AU NON-RESPECT DE LA CONDITION, LES ACCORDS PPA ET PPA+ N'ENTRERONT PAS EN VIGUEUR

Texte source pour Eikon:

Autres informations sur l'entreprise: PEPP.WA MCD.N

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