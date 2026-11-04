Les contrats conclus par AMD avec OpenAI et Meta concernant des puces entraînent une charge trimestrielle d'un milliard de dollars

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* La charge hors trésorerie du troisième trimestre s'élève à 1,07 milliard de dollars, soit 66 cents par action

* AMD prévoit de fournir davantage d’indications en 2027 concernant les conditions d’acquisition et d’exercice des bons de souscription

* Les analystes estiment que les mesures incitatives proposées aux clients stimuleront l'adoption des produits, sans pour autant remettre en cause la position dominante de Nvidia sur le marché

par Max A. Cherney

La stratégie d'Advanced Micro Devices AMD.O , qui consiste à offrir une participation à son succès futur à ses principaux clients dans le domaine de l’IA, OpenAI et Meta Platforms META.O , en échange d’importants engagements d’achat de puces, commence à peser de manière significative sur ses bénéfices.

En février, AMD a accepté de vendre jusqu’à 60 milliards de dollars de puces d’IA à Meta sur cinq ans , accordant au propriétaire de Facebook des bons de souscription qui pourraient lui permettre d’acquérir jusqu’à 10 % du fabricant de puces si celui-ci atteint certains objectifs. Cet accord faisait suite à un accord similaire conclu l’année dernière avec OpenAI , donnant à la start-up la possibilité d’acquérir jusqu’à environ 10 % du fabricant de puces.

Mardi, AMD a déclaré avoir enregistré une charge hors trésorerie de 1,07 milliard de dollars, soit 66 cents par action, au cours du troisième trimestre clos le 26 septembre afin de comptabiliser ces bons de souscription, alors que les livraisons prévues dans le cadre de ces accords commencent à s’accélérer.

Le fabricant de puces prévoit une croissance de son chiffre d’affaires en 2027 plus rapide que prévu grâce à la forte hausse des ventes destinées aux centres de données, ce qui a fait grimper son titre de 8 % en séance prolongée et a entraîné à la hausse les actions d’Intel INTC.O , de Nvidia NVDA.O et de Broadcom AVGO.O .

Ces bons de souscription s’inscrivent dans le cadre d’un recours croissant aux incitations en actions de la part des entreprises spécialisées dans les puces et l’IA dans le cloud afin de s’assurer des achats massifs et à long terme auprès d’un petit groupe de clients dans le domaine de l’IA, et soulignent la nature circulaire du boom de l’IA, où les entreprises peuvent être simultanément clientes, fournisseurs et investisseurs les unes des autres.

Cette stratégie risque également de diluer les actionnaires d’AMD. OpenAI et Meta pourraient détenir une participation importante dans le fabricant de puces pour seulement un centime par action si les bons de souscription sont entièrement acquis et exercés, ce qui pourrait augmenter considérablement le nombre d’actions d’AMD. La valeur finale des bons de souscription dépendra du cours de l’action AMD au moment de leur exercice.

Le bon de souscription d’OpenAI comprend également des seuils liés au cours de l’action AMD, contrairement à celui de Meta.

Selon les analystes, il s’agit d’un vote de confiance majeur envers les puces et les logiciels d’IA d’AMD, mais cela ne devrait pas ébranler la position dominante de Nvidia, le leader du marché continuant à écouler toutes les puces d’IA qu’il est capable de produire.

"Même si je pense que les incitations ont joué un rôle dans certaines de leurs ventes, je crois que le problème majeur réside dans l’existence d’une demande refoulée pour une alternative sérieuse à Nvidia, et que les produits d’AMD commencent désormais à rivaliser en termes de rapport prix/performances", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

AMD a également conclu un accord d’achat de puces avec Anthropic, concurrent d’OpenAI, mais cet accord comprenait un engagement de la part d’AMD à investir dans Anthropic.

Jean Hu, directrice financière d’AMD, a indiqué mardi lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que les bons de souscription commenceraient à diluer la participation des actionnaires d’AMD dès qu’OpenAI et Meta auraient satisfait aux conditions d’acquisition et d’exercice, qui comprennent notamment des exigences en matière de livraison et d’autres obligations commerciales. AMD prévoit de fournir davantage d’indications en 2027 sur la date à laquelle ces conditions pourraient être remplies, a-t-elle ajoutée.

D'autres entreprises spécialisées dans les puces et les infrastructures d'IA ont conclu des accords similaires liés à des titres avec des clients majeurs. La start-up Cerebras

CBRS.O a accordé à OpenAI des bons de souscription en contrepartie d'un engagement de 20 milliards de dollars, tandis que Marvell MRVL.O a émis à Google (filiale d'Alphabet)

GOOGL.O des bons de souscription qui confèrent au géant de la recherche le droit d'acquérir une participation potentielle de 12,2 milliards de dollars .

Qualcomm a cédé à Amazon des bons de souscription dans le cadre d’un accord de 60 milliards de dollars portant sur ses puces pour centres de données dédiées à l’IA.