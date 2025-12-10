Les contrats à terme sur Wall Street restent stables avant la réunion de la Fed, les baisses de taux de 2026 sont incertaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,06%, S&P 500 0,06%, Nasdaq 0,15%

La décision de la Fed est attendue à 2:00 p.m. ET

GE Vernova augmente après des perspectives de revenus 2026 optimistes

GameStop dégringole suite à un chiffre d'affaires manqué au troisième trimestre

(Mise à jour avec les prix et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les indices boursiers américainssont restés largement inchangés mercredi, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont on s'attend à ce qu'elle réduise les taux d'intérêt et à ce qu'elle émette des commentaires restrictifs sur l'évolution de l'assouplissement futur.

La réunion en cours de la banque centrale est probablement l'une des plus conflictuelles depuis des années, les décideurs politiques cherchant un équilibre délicat entre la réduction des coûts d'emprunt pour soutenir le marché du travail et la limitation de toute accélération de l'inflation.

L'absence prolongée de nouvelles données économiques à la suite de la récente fermeture du gouvernement, combinée à l'incertitude quant à la personne qui dirigera la Réserve fédérale l'année prochaine, ne fait qu'ajouter aux défis des décideurs politiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , partisan d'une baisse des taux d'intérêt, fait figure de favori pour ce poste.

Les traders évaluent à 89,9 % les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base à 14 heures, selon l'outil FedWatch de CME, et parient également sur un assouplissement supplémentaire en 2026.

Si la Fed procède à une baisse de taux faucon, dans laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, met l'accent sur les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et tente à nouveau de tempérer les attentes de réductions supplémentaires l'année prochaine, cela affectera les marchés de manière très différente qu'une baisse plus dovish, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez capital.com.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont incité les acteurs du marché à prévoir des taux d'intérêt plus élevés d'ici la fin de l'année 2026 en Australie, au Canada et au Japon.

Le bilan de la Fed et ses projets d'achat de bons à court terme pour assurer une liquidité suffisante dans le système bancaire seront également dans la ligne de mire des investisseurs.

A 7h00 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 30 points, soit 0,06%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 4 points, soit 0,06%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 39,5 points, soit 0,15%.

Les actions américaines se sont redressées depuis la fin du mois de novembre en raison de la baisse des taux d'intérêt, ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500 .SPX de s'approcher à moins de 1 % d'un niveau record. L'indice Russell 2000, qui suit les petites capitalisations .RUT , a également atteint un niveau record, surperformant l'ensemble de Wall Street ce trimestre.

Le reste de la semaine sera probablement dominé par les rapports sur les bénéfices des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, y compris la société de logiciels Oracle ORCL.N et le fabricant de puces Broadcom

AVGO.O , qui seront publiés après la clôture des marchés.

Les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises alimentées par la dette, les transactions complexes dans le secteur plus large de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la manière dont les entreprises vont monétiser la technologie perturbatrice ont déclenché des liquidations sur les marchés des actions et de la dette au cours des derniers mois.

Mercredi, les actions du fabricant d'équipements énergétiques GE Vernova < GEV.N > ont gagné 9,2 % après avoir prévu des revenus plus élevés en 2026, signalant une forte demande pour son infrastructure liée à l'IA.

Le géant du crédit JPMorgan Chase JPM.N s'est stabilisé après une chute de près de 5% lors de la séance précédente, après avoir déclaré qu'il s'attendait à des dépenses plus élevées l'année prochaine.

GameStop < GME.N > a chuté de 6,3 % après que le distributeur de jeux vidéo ait annoncé un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre.

La chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel < CBRL.O > a perdu 9,8 % après avoir abaissé ses prévisions de revenus annuels.