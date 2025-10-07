Les contrats à terme sur Wall Street restent modérés après la hausse des marchés, les traders attendant les signaux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

Futures: Dow en hausse de 0,01%, S&P 500 en baisse de 0,04%, Nasdaq en baisse de 0,02%

Les ventes de Constellation Brands au 2ème trimestre baissent moins que prévu

Les actions de Trilogy Metals montent en flèche suite à une prise de participation stratégique des Etats-Unis

(Mise à jour des prix) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi, la lassitude des investisseurs s'installant un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq aient atteint des records de clôture, l'attention se portant désormais sur une série d'intervenants de la Réserve fédérale pour des signaux de politique.

Les actions ont grimpé malgré les inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées et le manque de certitude concernant les données après que la fermeture du gouvernement fédéral soit entrée dans son septième jour, rendant les marchés vulnérables à un repli.

"Les actions se sont fortement redressées depuis les creux d'avril et ont dépassé la faiblesse habituelle d'août-septembre. Ainsi, si nous assistons à un repli au quatrième trimestre, il pourrait s'agir d'une remise à zéro salutaire", a écrit Bret Kenwell, analyste en investissement américain chez eToro.

À 06:49 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 3 points, ou 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 2,75 points, ou 0,04%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 5,5 points, ou 0,02%.

Ce recul pourrait toutefois s'avérer temporaire, car l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire persistent.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion à la fin du mois, en raison d'une série de rapports de la semaine dernière suggérant un assouplissement du marché du travail.

Certes, ces rapports ont généralement moins de poids que les principales données officielles telles que les chiffres de l'emploi non agricole, mais on s'attend à ce qu'ils constituent la meilleure option dont dispose la Fed pour combler le manque de données laissé par la fermeture du gouvernement.

"L'absence de données maintiendra la Fed sur la voie de la réduction des taux, une amélioration des données sur l'emploi étant nécessaire pour sortir le comité de décision de sa position dovish", a déclaré Chris Hodge, économiste en chef pour les États-Unis chez Natixis.

Les investisseurs suivent également de plus près les commentaires de la Fed pour mieux positionner leur portefeuille et certains analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats retienne également l'attention, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, Stephen Miran, gouverneur de la Fed, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, devraient s'exprimer.

Certains analystes estiment que la période de silence va renforcer l'attention portée à la prochaine saison des résultats, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes économiques.

Parmi les actions, AMD AMD.O a augmenté de 4,2 % avant le marché après les mises à jour des analystes, après un gain de 23,7 % au cours de la session précédente. La société a soutenu le rallye technologique après avoir dévoilé un accord de fourniture de puces avec OpenAI lundi.

Le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 3,3 % après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de ses ventes au deuxième trimestre.

Tesla TSLA.O était en baisse de 0,6 % avant un événement où il devrait dévoiler une version plus abordable de son SUV Model Y le plus vendu.

Les actions d'IBM IBM.N ont progressé de 5,4 % après que la société a annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont presque triplé de valeur après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10 % dans la société.