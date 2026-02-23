Les contrats à terme sur Wall Street et le dollar dérapent à cause des tarifs douaniens américains

Les contrats à terme de Wall Street et le dollar ont chuté en Asie lundi, la confusion sur les droits de douane américains ayant ravivé le commerce "vendre l'Amérique", tandis que la confiance dans l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle devait être mise à l'épreuve par les résultats de Nvidia cette semaine. L'or a progressé et les prix du pétrole ont baissé à l'approche d'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran, prévu à Genève jeudi, avec le risque de frappes militaires américaines si un accord n'est pas conclu. L'incertitude s'est installée après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump , ce qui l'a conduit à annoncer un nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % dans une décision qui a même semblé surprendre certains de ses propres fonctionnaires. "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change chez NAB. "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, avant que de nouveaux droits de douane ne soient annoncés, et nous recommençons la danse." On ne sait pas encore quand ces droits de douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront frappés d'une taxe de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des droits plus élevés. Les marchés asiatiques ont été mitigés, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS étant en hausse de 0,9 % dans les échanges légers. Le Nikkei japonais .N225 était fermé pour cause de vacances, mais les contrats à terme NKc1 ont baissé de 0,8 % à 56 675, contre 56 825 à la clôture. La possibilité d'une baisse des tarifs douaniers a aidé la Corée du Sud .KS11 à prolonger son cycle haussier avec une hausse de 0,5%, après avoir déjà bondi de 5,5% la semaine dernière pour atteindre des sommets historiques. Taiwan .TWII a suivi avec une augmentation de 1,2% pour atteindre un pic record. "Du point de vue de la plupart des économies asiatiques, les événements de ces derniers jours réduiront le taux effectif des droits de douane américains, au moins à court terme", ont noté les analystes de Goldman Sachs. "La Chine bénéficiera de la baisse la plus importante, 6,6 points de pourcentage selon nos estimations, suivie par plusieurs économies d'Asie du Sud et du Sud-Est." NVIDIA À L'ÉPREUVE DE L'IA En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont tous deux baissé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont baissé de 0,2 %. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,8 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont chuté de 1,0 % avant les résultats de Nvidia NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des vagues étant donné que le géant de la technologie représente près de 8 % de l'indice S&P 500. La société la plus précieuse au monde devrait afficher une hausse de 71 % de son bénéfice par action, à 7,76 dollars, bien que les estimations varient de 6,28 dollars à 9,68 dollars. Les options impliquent que les actions pourraient varier d'au moins 6 % dans un sens ou dans l'autre à la suite de l'annonce. Le marché du Trésor a été ébranlé par l'annonce des droits de douane, qui a augmenté le risque que le gouvernement américain doive rembourser environ 170 milliards de dollars de recettes. Un tel résultat aurait pour effet, sur le papier, de creuser le déficit budgétaire d'un demi-point de pourcentage, à environ 6,6 % du PIB. En raison du jour férié au Japon, les bons du Trésor n'ont pas été échangés, mais les contrats à terme sur les obligations à 10 ans ont augmenté de 4 points, alors que les actions ont baissé. Le marché a également été tiraillé par des données mitigées , la croissance économique ayant largement manqué les prévisions pour le trimestre de décembre, mais l'inflation de base ayant surpris par son niveau élevé. La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin est passée de 60 % il y a une semaine à 52 %, ce qui a permis au dollar de se raffermir au cours de la semaine. 0#USDIRPR Cette situation a changé lundi, le dollar étant sous pression alors que les spéculations sur les tarifs douaniers pourraient ébranler la confiance des investisseurs dans les actifs américains. Le dollar a perdu 0,4% sur le yen japonais à 154,40 JPY=EBS , tandis que l'euro a ajouté 0,3% à 1,1821 EUR=EBS . Le dollar a également perdu 0,5% sur le franc suisse à 0,7724 CHF=EBS , tandis que la vente s'est étendue au bitcoin qui a perdu 4,3% à 64 698 $ BTC= . Sur les marchés des matières premières, l'or a bénéficié d'une offre de refuge et s'est raffermi de 1,1% à 5 159 dollars l'once XAU= . L'argent a grimpé de 3,2% à 87,25 dollars l'once XAG= , après avoir grimpé de près de 8% vendredi. GOL/ Les prix du pétrole ont été agités, se défaisant d'une partie des gains réalisés la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que l'armée américaine pourrait frapper des cibles spécifiques en Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle des forces dans la région. O/R Le Brent LCOc1 a chuté de 1,3% à 70,84 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a perdu 1,3% à 65,61 dollars le baril.