Exosens dépasse ses prévisions 2025

Exosens EXENS.PA a annoncé lundi avoir dépassé ses objectifs pour l'exercice 2025, le groupe citant une forte dynamique sur les marchés de la défense et de la surveillance qui ont représenté 75% de son chiffre d'affaires annuel.

Ce dernier a progressé de 22,1% à 468,2 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 26,6% pour atteindre 151,6 millions d'euros, représentant une marge de 32,4%, un "niveau record" pour le groupe.

Exosens, qui a rejoint l'indice SBF 120 en mars 2025, avait prévu en octobre une croissance du chiffre d'affaires pour 2025 dans le haut d'une fourchette de 15 à 20%, ainsi qu'une croissance de l'Ebitda ajusté dans le bas d'une fourchette de 20 à 25% par rapport à 2024.

Pour 2026, le fabricant français d'instruments d'optique vise un chiffre d'affaires compris entre 520 et 540 millions d'euros et un Ebitda ajusté allant de 168 à 178 millions d'euros. À moyen terme, Exosens prévoit une croissance organique annuelle moyenne de l'Ebitda ajusté supérieure à 15%.

(Rédigé par Elena Smirnova)