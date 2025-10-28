Les contrats à terme sur Wall St font une pause, avec en ligne de mire les bénéfices et la décision de la Fed

Futures: Dow en hausse de 0,11%, S&P 500 en baisse de 0,01%, Nasdaq en hausse de 0,09%

UPS grimpe après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le 4ème trimestre

Les actions de UnitedHealth gagnent après que la société ait revu à la hausse ses perspectives pour l'année fiscale

(Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés proches de leurs records mardi, faisant une pause après avoir augmenté au cours des deux dernières sessions, les investisseurs se concentrant sur les résultats des grandes entreprises, y compris UnitedHealth et UPS.

Amazon a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 14 000 emplois, tandis que des sources ont déclaré que Paramount

PSKY.O commencerait également une série de suppressions d'emplois .

L'une des semaines les plus chargées de la saison des résultats du troisième trimestre est en cours et les mises à jour liées à l'IA sont passées au crible pour justifier les valorisations élevées et les investissements considérables, en particulier parmi les grandes entreprises technologiques.

Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O publieront leurs résultats plus tard dans la semaine.

Dans les échanges avant bourse, les actions de UnitedHealth

UNH.N ont augmenté de 2,7 % après que le géant des soins de santé ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels et annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Ses pairs Elevance Health ELV.N et Centene CNC.N ont gagné plus de 1 % chacun.

Le baromètre de l'économie mondiale United Parcel Service

UPS.N a grimpé de 9,6 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre . Son rival FedEx FDX.N a gagné 2,3%.

Sur les 143 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats la semaine dernière, environ 87% ont dépassé les estimations des analystes.

L'intelligence artificielle a été l'un des principaux moteurs du rallye haussier de Wall Street, qui a fêté ses trois ans ce mois-ci.

Les responsables de la Fed se réuniront plus tard dans la journée pour discuter des taux d'intérêt et des plans visant à mettre fin à la politique de "resserrement quantitatif " de la banque centrale, que le président Jerome Powell a laissé entendre plus tôt. La banque centrale devrait annoncer son verdict mercredi.

Les marchés s'attendent désormais à ce que la banque centrale américaine abaisse les coûts d'emprunt de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

"L'opinion sur les taux est entièrement intégrée dans le marché, qui attribue une probabilité de 100 % à une réduction cette semaine", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique pour les Amériques chez BNY Mellon, dans une note.

"Nous nous attendons à très peu de choses, cependant, sous la forme d'orientations claires pour la réunion de décembre et jusqu'en 2026, étant donné l'absence continue de données gouvernementales en raison du shutdown, et la perspective improbable qu'il soit résolu de sitôt."

À 07:05 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 53 points, soit 0,11%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 0,75 point, soit 0,01%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 13,75 points, soit 0,05%.

Le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, ce qui a retardé la publication de données économiques cruciales et contraint les opérateurs à s'en remettre à des communiqués privés et à des annonces d'entreprises.

Le rapport sur la confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi que les enquêtes des Réserves fédérales de Richmond et du Texas, devraient être publiés mardi.

Parmi les principaux mouvements, les actions de PayPal

PYPL.O ont bondi de 12,7 % après que la société de paiement a annoncé un partenariat avec OpenAI pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT de passer instantanément à la caisse.

Royal Caribbean Group RCL.N a chuté de 7,6% après une prévision de bénéfice décevante pour le quatrième trimestre.

D.R. Horton DHI.N a affiché un bénéfice plus faible pour le trimestre, ce qui a fait baisser les actions de 3,4%.

NextEra Energy NEE.N a gagné 2,1 % après que la société d'énergie a conclu un accord sur l'énergie nucléaire avec Google GOOGL.O .

Les investisseurs sont optimistes et pensent que le président américain Donald Trump conclura un accord commercial très attendu avec la Chine au cours de sa tournée en Asie. Trump a signé un accord avec le Japon pour l'extraction et le traitement de minéraux critiques et de terres rares.