Munitions de l'OTAN et de l'Europe : Rheinmetall lance un projet d'usine en Bulgarie face à des "besoins énormes"

L’usine devrait permettre de créer environ 1.000 emplois dans le pays membre de l'UE et de l'Otan, qui profite du contexte militaire pour réorienter son armement marqué par l'influence soviétique vers les standards de l'alliance atlantique.

Utilisé sur le front ukrainien, le canon Caesar peut tirer toutes les munitions de 155mm au standard Otan (illustration) ( AFP / ARIS MESSINIS )

Le géant allemand de l'armement Rheinmetall et le gouvernement bulgare ont signé mardi 28 octobre un contrat de construction d'une usine de poudre propulsive et de munitions dans la ville de Sopot, dans le centre de la Bulgarie. L'accord de création d'une coentreprise entre la société publique bulgare de production d'armement VMZ Sopot et Rheinmetall, premier fabricant européen de munitions pour chars et pièces d'artillerie, a été signé au siège du Conseil des ministres à Sofia.

L'investissement, d'un montant de plus d'un milliard d'euros, prévoit la construction d'une nouvelle usine destinée à produire des poudres propulsives, des obus d'artillerie de 155 mm et des systèmes de charges modulaires (charges explosives qui assurent la propulsion de l'obus, ndlr). Elle devrait être opérationnelle d'ici 14 mois. "Nous allons produire en Bulgarie 150.000 charges modulaires complètes (...) ainsi que 100.000 projectiles de 155 mm" par an, destinés à la Bulgarie mais aussi à l'exportation, a déclaré le directeur général de Rheinmetall, Armin Papperger, soulignant les "besoins énormes" de l'Europe et l'Otan dans les années à venir.

La Bulgarie, nouveau "hot-spot" de la défense européenne aux portes de l'est

Il s'agit "d'une avancée majeure dans les capacités industrielles et de défense du pays" a commenté le Premier ministre bulgare, Rossen Jeliazkov. De l'époque de la Guerre froide, la Bulgarie a hérité de vastes complexes militaro-industriels produisant des munitions et des armes aux standards soviétiques. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a visité l'usine de Sopot fin août, "au début de la guerre, un tiers des armes utilisées en Ukraine provenaient de Bulgarie".

D'après le gouvernement bulgare, près de 4% du PIB national provient de l'industrie de défense, qui a prospéré après l'invasion russe de l'Ukraine. Selon des experts, l'investissement de Rheinmetall aidera la Bulgarie à réorienter sa production militaire des modèles soviétiques vers les standards de l'Otan.