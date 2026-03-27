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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains reculent, le report des frappes contre l'Iran n'apportant qu'un soulagement limité
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,41%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,65%

* Les actions d'Unity Software grimpent après les résultats préliminaires du 1er trimestre

* Dernière lecture de l'enquête de sentiment de l'UMich, les intervenants de la Fed sont sur le pont

(Mises à jour avec les prix et les commentaires des analystes) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé vendredi, les investisseurs évaluant les perspectives de désescalade au Moyen-Orient après un nouveau report de la date limite pour les frappes américaines sur l'infrastructureénergétiquede l'Iran.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il repousserait à nouveau la date limite pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz sous peine de voir ses centrales énergétiques détruites, après que Téhéran a rejeté une proposition américaine en 15 points pour mettre fin aux combats.

Ce délai n'a toutefois pas calmé les marchés, les prix du pétrole étant repartis à la hausse, les investisseurs restant sceptiques quant à la possibilité d'un accord entre les deux parties.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes, alors que la guerre d'un mois contre l'Iran s'éternise. Le Dow Jones était en passe de réaliser des gains hebdomadaires.

Jeudi, le S&P 500 et le Dow ont clôturé en baisse de plus de 1 % chacun, tandis que le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction .

Le Russell 2000 .RUT , le premier sur le chemin de la correction , l'a confirmé vendredi dernier.

"Les mots seuls ne suffisent pas pour l'instant, la prolongation par le président Trump de la pause sur les frappes énergétiques en Iran n'ayant pas réussi à remonter l'humeur de manière significative. Des preuves tangibles de progrès sont nécessaires", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions, Hargreaves Lansdown.

À 06:57 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 190 points, soit 0,41%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 29 points, soit 0,44%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 154 points, soit 0,65%.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit avec l'Iran a remis au premier plan les craintes d'inflation, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt pour les banques centrales .

Selon le FedWatch Group de CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que la guerre n'éclate.

Les investisseurs attendront la lecture finale de l'enquête sur le sentiment de l'Université du Michigan pour le mois de mars et examineront les commentaires des présidents régionaux de la Fed, Thomas Barkin, Mary Daly et Anna Paulson.

Dans les mouvements individuels , les actions d' Unity Software U.N ont bondi d'environ12,3% dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo a déclaré des revenus préliminaires pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 960,11 Pts Index Ex -1,01%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
S&P 500
6 477,16 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE -1,74%
UNITY SOFTWARE
17,100 USD NYSE -3,88%
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