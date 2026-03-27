information fournie par Boursorama avec AFP • 27/03/2026 à 13:44

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025 et trains toujours plus en retard

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a annoncé vendredi une perte nette alourdie en 2025, avec une ponctualité historiquement basse des trains longue distance qui ne s'améliorera pas en 2026, à cause de chantiers inédits pour rénover les infrastructures vétustes.

Contraint à une modernisation titanesque après des décennies d'inaction, le rail allemand a vécu une nouvelle année noire, marquée par le limogeage de son ex-patron en poste depuis 2017.

Dans un communiqué, la Deutsche Bahn (DB) affiche sa troisième perte nette annuelle d'affilée, à 2,3 milliards d'euros, soit 500 millions d'euros de plus qu'en 2024.

Le creusement est notamment dû à une dépréciation exceptionnelle de 1,4 milliard d'euros dans le transport longue distance, à cause "d'attentes de chiffre d’affaires futurs plus faibles", dûes à l'état des infrastructures, selon la DB.

Sujet d'énervement en Allemagne et de moqueries dans le monde entier, la ponctualité des trains a de nouveau été très mauvaise en 2025.

60,1% des trajets longue distance sont arrivés avec moins de six minutes de retard, contre 62,5% l'an dernier, à cause d'un "grand nombre de chantiers", selon l'entreprise.

Pour 2026, l’objectif est de maintenir ce niveau de ponctualité, car des travaux sont prévus sur près de 28.000 sites, a déclaré Evelyn Palla, cheffe de la Deutsche Bahn, lors d'une conférence de résultats.

"Il faudra environ dix ans pour que le réseau ferré retrouve un bon état. Nous devons nommer clairement cette réalité", a-t-elle ajouté.

En revanche, l'endettement du groupe a été réduit de 36,5%, à 20,7 milliards d'euros, grâce à la vente de sa pépite logistique Schenker annoncée fin 2024.

Le chiffre d’affaires a progressé de 3% en 2025 pour atteindre 27 milliards d’euros, et le résultat opérationnel ajusté est lui revenu dans le vert, à 300 millions d'euros.

"Nous ne pourrons être satisfaits que lorsque nous dégagerons à nouveau des bénéfices", a nuancé Mme Palla.

Rails, gares, ponts... La compagnie ferroviaire met en oeuvre un important plan de modernisation depuis fin 2024, étalé sur plus d'une dizaine d'années.

En témoigne la réouverture en juin de la ligne directe entre Hambourg et Berlin, l'une des plus fréquentées d'Allemagne, après près d'un an de travaux et plus d'un mois de retard.

Pour rénover ses grands axes, Deutsche Bahn peut compter sur plus d'une centaine de milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2029 adoptés l'an dernier.

Qualifiée de "puits sans fond" par la Cour des comptes allemande, le groupe mène aussi une profonde restructuration, à commencer par sa branche de fret, en difficulté depuis des années.

DB Cargo a ainsi annoncé en février supprimer environ 6.000 emplois sur 14.000 en Allemagne, sous la pression de Bruxelles pour restaurer sa rentabilité.