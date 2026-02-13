Les contrats à terme sur les indices boursiers américains reculent avant la publication de données clés sur l'inflation

Futures en baisse: Dow 0,23%, S&P 500 0,20%, Nasdaq 0,21%

Selon un rapport, Trump envisage de réduire les droits de douane sur l'aluminium et l'acier

Applied Materials bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le 2ème trimestre

(Mises à jour avec les prix) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé vendredi, les trois principaux indices étant en passe de connaître leur pire semaine depuis novembre, alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation pour obtenir plus de clarté sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier est attendu à 8h30 ET et devrait montrer que les prix augmentent à un rythme régulier. Les données arrivent deux jours après qu'un rapport sur l'emploi plus fort que prévu ait renforcé les inquiétudes selon lesquelles la Fed pourrait maintenir les taux d'intérêt plus longtemps.

Malgré cela, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont effacé la plupart des pertes, les marchés estimant à 70 % la probabilité d'une baisse des taux en juin et d'un assouplissement total de 60 points de base cette année.

"Les marchés s'attendent toujours à de nouvelles baisses de taux sous l'égide d'un nouveau président de la Fed, mais des données plus solides comme le rapport sur l'emploi de mercredi ont suscité un peu plus de doutes quant à savoir si cela est encore possible", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

"Un autre rapport hawkish aujourd'hui pousserait encore plus dans cette direction."

Le S&P 500 et le Dow Jones ont perdu plus de 1 % jeudi, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a glissé de 2 %. L'effondrement provoqué par l'IA s'est propagé au-delà des stocks de logiciels à des secteurs tels que les sociétés de courtage et le transport routier vendredi.

À 07:21 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 120 points, soit 0,23%, le S&P 500 E-minis EScv1 a baissé de 13,75 points, soit 0,20%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 51,75 points, soit 0,21%.

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont bondi de 11,2 % dans les échanges de pré-marché après que la société d'équipement de fabrication de puces ait annoncé des revenus et des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les sociétés comparables Lam Research LRCX.O et KLA

KLAC.O ont gagné respectivement 1,4 % et 0,8 %.

Alors que la saison des résultats est à mi-parcours, les dépenses d'investissement dans l'IA sont devenues un thème dominant pour les "Sept Magnifiques", dont les investissements cumulés devraient atteindre environ 650 milliards de dollars. Les investisseurs exigent désormais des résultats concrets tout en continuant à sanctionner les secteurs dont ils craignent qu'ils ne soient écrasés par une concurrence croissante.

"La question centrale pour les investisseurs en actions est de savoir si l'explosion actuelle des dépenses en capital peut se traduire par une croissance durable des bénéfices suffisante pour justifier un effet de levier plus important et des valorisations plus élevées", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY , dans une note.

Les résultats du leader des puces Nvidia NVDA.O à la fin du mois seront le prochain grand test pour le commerce de l'IA.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a gagné 11,2 % sur la journée après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Alors que la plupart des noms de logiciels sont restés stables, AppLovin APP.O a accentué ses pertes importantes de la séance précédente - la plus forte baisse du titre en une journée depuis mars - après avoir été emporté par la déroute liée à l'IA.

Sur le front commercial, les États-Unis et Taïwan ont signé un accord réciproque final qui confirme un prélèvement de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en s'engageant à éliminer ou à réduire les droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains.

Le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium , a rapporté le Financial Times , citant des personnes familières avec le sujet.

Nucor NUE.N a glissé de 3,9%, Cleveland-Cliffs CLF.N a chuté de 2,7% et Steel Dynamics STLD.O a perdu 5%.

Les producteurs d'aluminium Alcoa AA.N et Century Aluminum

CENX.O ont baissé respectivement de 5 % et de 11,5 %.