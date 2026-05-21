Les contrats à terme sur les actions américaines sont peu animés après la publication des résultats de Nvidia ; les résultats des entreprises du secteur de la distribution et les données économiques sont au centre de l'attention

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* Contrats à terme: Dow en hausse de 0,1 %, S&P 500 en hausse de 0,05 %, Nasdaq en baisse de 0,02 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient peu animés jeudi après que les résultats de Nvidia n'ont pas réussi à impressionner, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des entreprises de distribution et des données clés pour évaluer l'ampleur des dommages économiques causés par le conflit au Moyen-Orient.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a légèrement progressé de 0,3 % en pré-ouverture après que ce géant de l'IA ait prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

Le titre a bondi de près de 20 % depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia devra faire face à une concurrence plus rude, non seulement de la part des géants de la tech, mais aussi de ses rivaux dans le secteur des puces, notamment Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

“L'attention du marché se concentre désormais sur la durée pendant laquelle Nvidia pourra maintenir cette dynamique”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell. “La concurrence croissante est un facteur clé qui pèse sur les investisseurs, Nvidia n'étant plus seule en tête.”

Les facteurs géopolitiques sont également restés au centre de l'attention, le Pakistan ayant intensifié ses efforts diplomatiques pour accélérer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que Téhéran a déclaré qu'il examinait la dernière réponse de Washington. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait attendre quelques jours pour obtenir “les bonnes réponses” de l'Iran, mais a laissé entendre qu'il était prêt à reprendre les attaques si nécessaire.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 104,21 dollars le baril dans la perspective de ces pourparlers. O/R

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 4,582 %, reprenant sa récente tendance haussière après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de hausse. L'absence de progrès significatifs vers la réouverture du détroit d'Ormuz a alimenté les craintes inflationnistes, poussant les rendements à la hausse.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité d'environ 40 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base d'ici la fin de l'année.

À 6 h 00 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 80 points, soit 0,16 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 3,75 points, soit 0,05 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 6 points, soit 0,02 %.

Les investisseurs suivaient également de près SpaceX après que la société eut dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse , donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA.

Sur le plan économique, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les enquêtes sur l'activité des entreprises sont attendues plus tard dans la journée et pourraient offrir aux investisseurs de nouveaux indices sur la santé de l'économie, alors que la saison des résultats du premier trimestre, meilleure que prévu, touche à sa fin.

Les résultats de Walmart WMT.O , attendus avant l'ouverture de la Bourse, seront suivis de près en tant que baromètre des dépenses de consommation et de l'impact de l'inflation sur le budget des ménages.

Parmi les autres titres ayant influencé le marché avant l'ouverture, l'action d'Intuit INTU.O a chuté de 12,6 % après que le fabricant de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé qu'il allait supprimer 17 % de ses effectifs à temps plein.