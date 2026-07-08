Les contrats à terme sur les actions américaines s'effondrent après que Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était « terminé » ; le prix du pétrole grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -1,3 %, S&P 500 -1 %, Nasdaq -1,6 %

* Les valeurs du secteur de l'énergie progressent avant l'ouverture, tandis que celles du secteur du voyage reculent

* Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed sera publié plus tard dans la journée

* Broadcom limite ses pertes après l'annonce d'un contrat de 30 milliards de dollars conclu par Apple pour l'achat de puces

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de citations d'analystes) par Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mercredi, les contrats à terme sur le Nasdaq atteignant leur plus bas niveau depuis quatre semaines, après que le président Donald Trump a déclaré que l'accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était « terminé », provoquant une flambée des cours du pétrole et poussant les investisseurs à se réfugier vers des valeurs refuges.

S'exprimant à Ankara avant un sommet de l'Otan dans la capitale turque, Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre le dialogue avec l'Iran, ce qui a renforcé les craintes des investisseurs quant à une nouvelle escalade au Moyen-Orient et porté un nouveau coup au fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse mercredi à la suite des déclarations de Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 et ceux sur le West Texas Intermediate américain

CLc1 enregistrant tous deux une progression de plus de 6 %.

« C’est un véritable signal d’alarme pour les marchés, car on s’attendait à ce que, suite au protocole d’accord, les flux de pétrole recommencent à affluer sur les marchés. Et nous avons vu les anticipations d’inflation se modérer », a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

« D’après notre analyse actuelle, ce qui a fondamentalement changé, c’est la suppression de la dérogation pétrolière iranienne. Cela a supprimé une incitation essentielle à la conformité de l’Iran. »

La flambée des cours du brut a propulsé les valeurs énergétiques à la hausse lors des échanges avant l’ouverture. Chevron CVX.N a progressé de 2,8 %, Exxon Mobil XOM.N a gagné 2,6 % et ConocoPhillips COP.N a avancé de 2,9 %.

Devon Energy DVN.N a grimpé de 2,5 %, tandis qu’Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont progressé respectivement de 2,5 %, 3 % et 3,8 %.

Les valeurs du secteur du voyage ont chuté, la hausse des cours du pétrole ayant ravivé les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande.

United Airlines UAL.O a chuté de 4,2 %, Southwest Airlines

LUV.N a perdu 3,3 % et Delta Air Lines DAL.N a reculé de 3,2 %.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, avec Carnival CCL.N en baisse de 3,1 %, Royal Caribbean RCL.N de 3,2 % et Norwegian Cruise Line NCLH.N de 2,5 %.

À 6 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 712 points, soit 1,34 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 80 points, soit 1,06 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 450 points, soit 1,55 %.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYcv1 ont chuté de 1,5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis trois semaines. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, grimpant de 2,5 points à 18,63.

Cette nouvelle escalade pèse sur la reprise boursière américaine, qui montre déjà des signes de fatigue, alors que la hausse des cours du pétrole menace de raviver les craintes inflationnistes et de compliquer la tâche de la Réserve fédérale.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed de juin doit être publié plus tard dans la journée. Il pourrait fournir des indices sur la manière dont les décideurs évaluent les risques d’inflation et la croissance économique.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement au moins une hausse des taux d'ici fin 2026.

Les valeurs technologiques ont également été sous pression après une période de forte volatilité pour le secteur ces dernières semaines.

Broadcom AVGO.O a partiellement rattrapé ses pertes et affichait en fin de séance une baisse de 0,7 % après qu’Apple

AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu plus tôt cette semaine avec le fabricant de puces.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient globalement en baisse, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O reculant de 3 %.