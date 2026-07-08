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Les contrats à terme sur les actions américaines s'effondrent après que Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était « terminé » ; le pétrole grimpe
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -1,2 %, S&P 500 -0,8 %, Nasdaq -1,1 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont fortement chuté mercredi, les contrats à terme sur le Nasdaq atteignant leur plus bas niveau depuis quatre semaines après que le président Donald Trump a déclaré qu'un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était « terminé » , ce qui a entraîné une hausse des cours du pétrole.

S'exprimant à Ankara avant un sommet de l'Otan dans la capitale turque, le président américain a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre le dialogue avec l'Iran, ce qui a renforcé les craintes des investisseurs quant à une nouvelle escalade au Moyen-Orient et porté un nouveau coup au fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible des sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït après que les États-Unis eurent lancé une vague de frappes contre l’Iran. Washington a indiqué que ces frappes constituaient une riposte aux attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, une voie navigable cruciale pour les transports mondiaux de pétrole.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse mercredi à la suite des déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 progressant tous deux de plus de 5 %.

La hausse des cours du brut a stimulé les valeurs énergétiques en pré-ouverture. Chevron CVX.N a progressé de 2,4 %, Exxon Mobil XOM.N a gagné 3 % et ConocoPhillips COP.N a avancé de 2,2 %.

Devon Energy DVN.N a grimpé de 2,5 %, tandis qu’Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont progressé respectivement de 2,6 %, 4,2 % et 2,4 %.

Les investisseurs se concentreront également sur le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié plus tard dans la journée, afin d’y trouver des indices sur la manière dont les décideurs évaluent les risques d’inflation et la croissance économique.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement au moins une hausse des taux d’ici fin 2026.

À 4 h 56 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 620 points, soit 1,17 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 63,75 points, soit 0,84 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 330 points, soit 1,12 %.

Valeurs associées

APA
34,6515 USD NASDAQ +1,92%
CHEVRON
175,540 USD NYSE +0,97%
CONOCOPHILLIPS
109,121 USD NYSE +0,67%
DEVON ENERGY
42,830 USD NYSE +0,97%
DIAMONDBACK ENG
184,3300 USD NASDAQ +2,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 388,28 Pts Index Ex -1,01%
EXXONMOBIL HLDG
139,840 USD NYSE +1,91%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
25 852,38 Pts Index Ex +0,13%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,455 USD NYSE +3,46%
Pétrole Brent
78,41 USD Ice Europ +3,25%
Pétrole WTI
73,88 USD Ice Europ +2,31%
S&P 500
7 486,16 Pts CBOE -0,24%
S&P 500 INDEX
7 486,16 Pts CBOE -0,24%
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1 commentaire

  • 12:19

    -1% ... Ce n'est pas ça s'effondrer ... Les mots ont un sens ...

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TOTALENERGIES
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